شكرا لبحثكم عن خبر تفاصيل حول "فتاة المعلا" التي تعرضت للطعن في "خور مكسر" وفق تصريحات نائب أمن عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

- بعد اجراء التحقيق الأولي مع (الجاني)، قامت إدارة أمن العاصمة عدن بمتابعة كاميرات المراقبة المتواجدة في موقع الحادثة، ولاحظنا انهُ عند تواجد الجاني (طارق صالح) في مسرح الجريمة أثناء توجيه الطعنات للمجني عليها (سجاء محمد أحمد عياش)، أن الجاني حاول أن يقوم بطعن فتاتين قبل تنفيذه جريمة طعن المجني عليها (سجاء)”.

- عندما حاول الجاني (طارق) طعن فتاتين قبل طعنه (سجاء)، لم يُفلح في ذلك، فقد حاول طعن الفتاة الأولى التي كانت ماره من ذات الشارع الذي وقعت فيه الجريمة، وعندما كان يريد طعنها دخلت البقالة المتواجدة بالخط العام، دون أن تعلم أو تشعر بأن (الجاني) كان يراقبها، وينوي طعنها”.

- أما الفتاة الثانية، فقد حاول الجاني (طارق) الاقتراب منها، وطعنها، ولكنها، ولحسن الحظ، صعدت فجأة على متن أحد الباصات المارة بالشارع، وأيضًا دون أن تعلم أو تشعر بأن (الجاني) كان يراقبها، وينوي طعنها، وفشل (الجاني) للمرة الثانية في تنفيذ جريمته”.

- بعد ذلك، وعندما لاحظ الجاني (طارق) الضحية الثالثة، المجني عليها (سجاء)، وهي تمشي في الشارع لوحدها، نفذ جريمته بتوجيه عدة طعنات لها بالسلاح الأبيض”.

- لقد تمكن الأمن من التعرف على الشخص الذي كان قبل حادثة طعن المجني عليها (سجاء)

- إدارة أمن العاصمة عدن ستتخذ الإجراءات، والتحقيق مع ذلك الشخص”.