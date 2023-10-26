شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. ساديو ماني يشتري ناديا فرنسيا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

استحوذ النجم السنغالي ساديو ماني مهاجم النصر السعودي، على النصيب الأكبر من نادي بورج فوت 18 الفرنسي، اليوم الأربعاء، بداية يناير 2024.

ويلعب نادي بورج فوت 18، الذي استحوذ عليه مهاجم النصر السعودي، ضمن منافسات دوري الدرجة الرابعة الفرنسي.

ونشر النادي الفرنسي بيانا رسميا جاء كالآتي: "ساديو ماني ملتزم مع بورج من خلال نادي بورج فوت 18 عبر تنفيذ مشروع لإضفاء طابع احترافي على كرة القدم المحلية".

وأوضح رئيس النادي الشيخ سيلا أنّ ناديه يطمح الى بلوغ دوري الدرجة الثانية في غضون سنوات قليلة، وهو يعتزم التعاقد مع الدولي السنغالي موسى كوناتيه الذي سبق أن لعب في صفوف أميان وديجون في فرنسا.