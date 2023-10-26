الخارجية الروسية: وفد من حركة "حماس" يزور موسكو حالياً

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في إفادة أسبوعية، اليوم الخميس، إن وفداً من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يزور موسكو حالياً، لكنها لم تفصح عن أي تفاصيل.



ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن مصدر من الوفد الفلسطيني قوله إن القيادي البارز موسى أبو مرزوق ضمن الوفد الزائر.



ودأبت موسكو على توجيه اللوم في الأزمة الحالية إلى فشل الدبلوماسية الأميركية، ودعت إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس" واستئناف المحادثات الهادفة إلى إيجاد تسوية سلمية.



وقالت زاخاروفا، بشكل منفصل، إن نائب وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني أيضاً يزور موسكو في الوقت الحالي، وأجرى محادثات مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين.



وباقري كني هو كبير المفاوضين الإيرانيين في الشأن النووي.



(رويترز)