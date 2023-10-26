مع استمرار المظاهرات في تل أبيب.. "القسام": مقتل 50 أسيرا صهيونيا إثر القصف على غزة

أعلنت "كتائب القسام" الفلسطينية، الخميس، ارتفاع عدد قتلى الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لديها إلى نحو 50، إثر القصف المتواصل علي قطاع غزة، فيما يواصل أهالي الأسرى المظاهرات في تل أبيب



وقال أبو عبيدة متحدث "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" في بيان مقتضب نشره عبر تلغرام: "كتائب القسام تقدر بأن عدد الأسرى الصهاينة الذين قتلوا في قطاع غزة نتيجة القصف والمجازر الصهيونية، بلغ ما يقرب من 50 قتيلا".



في سياق تظاهر قرابة 100 إسرائيلي، الخميس، أمام السفارة المصرية في تل أبيب، لمطالبة القاهرة بالمساعدة في إطلاق سراح الأسرى المحتجزين لدى حركة حماس، وفق إعلام عبري رسمي.



وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي (رسمية) أنّ قرابة 100 من عائلات و أصدقاء الأسرى لدى حركة حماس، تظاهروا أمام السفارة المصرية في تل أبيب، رافعين لافتات تطالب القاهرة بالمساعدة في إطلاق سراحهم.



وسبق أن أعلنت "حماس" أسرها في 7 أكتوبر الجاري، ما بين 200 و250 إسرائيليا، وآخرين من جنسيات أخرى. وفي منتصف الشهر الجاري قالت إن "22 أسيرا إسرائيليا فقدوا حياتهم بسبب القصف المتواصل على قطاع غزة"، قبل أن تكشف عن الحصيلة الجديدة اليوم.



وأشارت "حماس" إلى أن "بين الأسرى عسكريون برتب مرتفعة"، وترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل.



وخلال أقل من أسبوع، أطلقت "حماس" سراح 4 أسيرات "لدواعٍ إنسانية بينهن سيدتان تحملان الجنسية الأمريكية وأخريين إسرائيليتين.



ولليوم الـ20 يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، وقتلت 7028 فلسطينيا، بينهم 2913 طفلا و1709 سيدات و397 مسناً، وأصابت 18484 شخصا، إضافة إلى أكثر من 1950 مفقودا تحت الأنقاض.



وخلال الفترة ذاتها قتلت حركة "حماس" أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفقا لوزارة الصحة الإسرائيلية.



المصدر: الأناضول