مساع في الكونجرس الأمريكي لإعادة تصنيف مليشيا الحوثي "منظمة إرهابية أجنبية"

المنامة - ياسر ابراهيم - أعاد عضو الكونجرس أندرو كلايد (جمهوري من ولاية جورجيا) تقديم تشريع من شأنه إعادة تصنيف الحوثيين المدعومين من إيران كمنظمة إرهابية أجنبية يوم الثلاثاء، وفقا لموقع The Hill الأمريكي.



ومن شأن التشريع، المسمى “قانون الوقوف ضد عدوان الحوثيين”، أن يعيد فرض العقوبات المفروضة على الجماعة خلال إدارة ترامب، ويصنف الجماعة المدعومة من إيران على أنها منظمة إرهابية أجنبية، وفقًا لنص مشروع القانون.



ومن شأن مشروع القانون أن يتعارض مع تغيير السياسة، الذي نفذته إدارة بايدن في عام 2021. حيث أدى تغيير السياسة إلى إزالة الحوثيين من قوائم الإرهابيين العالميين والمنظمات الإرهابية الأجنبية المصنفة خصيصًا.



وقال منتقدو التصنيف الأولي إن تصنيف الجماعة كان من الممكن أن يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، مما يزيد من صعوبة توزيع المساعدات في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.



وقال متحدث باسم وزارة الخارجية لصحيفة The Hill في عام 2021: "يتحمل أنصار الله، المعروفون أحيانا بالحوثيين، مسؤولية كبيرة عن الكارثة الإنسانية وانعدام الأمن في اليمن ،واضاف “نعتقد بقوة أن أنصار الله بحاجة إلى تغيير سلوكهم”.



وجاء قرار إدارة ترامب في 19 يناير، أي قبل يوم واحد من أداء بايدن اليمين الدستورية في البيت الأبيض.



ويأتي مشروع قانون كلايد بعد أن أسقطت المدمرة الأمريكية يو إس إس كارني ثلاثة صواريخ كروز أطلقت من الأرض والعديد من الطائرات بدون طيار أثناء عملها في البحر الأحمر يوم الخميس، والتي أطلقها المتمردون الحوثيون من اليمن.



ويلتزم الحوثيون حاليًا بوقف إطلاق النار في إطار الحرب الأهلية مع الحكومة اليمنية. ويجري نشر السفينة يو إس إس كارني في الشرق الأوسط للمساعدة في الأمن البحري.



ونشرت صحيفة The Daily Caller لأول مرة مقدمة مشروع القانون. وكانت فوكس نيوز نقلت عن خبراء قولهم إن الشرق الأوسط يدفع ثمن قيام بايدن بإزالة البيت الأبيض للحوثيين من قائمة الإرهاب.



وحث النقاد الولايات المتحدة على النظر في إعادة تصنيف الحوثيين في اليمن كمنظمة إرهابية، حيث شنت الجماعة المدعومة من إيران هجمات ضد الأصول العسكرية الأمريكية.



وقال بهنام بن طالبلو، زميل بارز في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات: "بالقول والفعل، يثبت الحوثيون في اليمن للعالم ارتباطهم بمحور المقاومة الإيراني ولماذا كان ينبغي أن يبقوا على قائمة الإرهاب الأمريكية".



وأضاف: "إن توجيه اللكمات والفشل في محاسبة إيران ووكلائها، حتى على المستوى الدبلوماسي، يظهر لك إلى أي مدى وصلت الأمور".



وصنفت إدارة ترامب في يناير/كانون الثاني 2021 الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية بعد هجوم على مطار عدن باليمن – أقدم مطار في شبه الجزيرة العربية. وقال وزير الخارجية آنذاك مايك بومبيو عن التصنيف إنه إذا لم يتصرف الحوثيون "كمنظمة إرهابية، فلن نصنفهم كمنظمة إرهابية أجنبية".



وفي وقت سابق من هذا العام، وافقت إيران على وقف إرسال الأسلحة إلى الحوثيين في اليمن كجزء من صفقة لتطبيع العلاقات بين طهران والرياض في صفقة دبلوماسية تاريخية بوساطة صينية.



وقد دعم كلا البلدين جوانب مختلفة من الصراع اليمني، لكن المملكة العربية السعودية اتهمت إيران منذ فترة طويلة باستخدام الحوثيين لمهاجمة المملكة السعودية مباشرة، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال.



لقد حذر الكثيرون من عواقب السماح للنظام الإيراني، ليس فقط بمواصلة تشغيل أجهزة الطرد المركزي وتخصيب اليورانيوم مع إغلاق كاميرات المراقبة النووية ومنع مسؤولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول إلى المنطقة، ولكن أيضًا بالسماح للنظام بمواصلة "سلوكه السيئ" في الداخل والخارج"حسبما قالت ليزا دفتري، الخبيرة في شؤون الشرق الأوسط ورئيسة تحرير مجلة "فورين ديسك"، لشبكة فوكس نيوز ديجيتال.

المصدر: ذا هيل- ترجمة: يمن شباب نت