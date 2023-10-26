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عدن - ياسمين التهامي - تعرف على مواصفات وسعر سامسونج جلاكسي s24 كاميرا عالية الاحتراف

تعرف على مواصفات وسعر سامسونج جلاكسي s24 بثلاث كاميرات عالية الجودة بشكل مفصل من خلال موقع لحظات نيوز، حيث قامت شركة سامسونج بالإعلان عن إطلاق هاتف جديد لهذا العام بأحدث إصدار من مجموعة سامسونج جلاكسي S24 التي تتمتع بالعديد من التحديثات والمميزات الفريدة من نوعها.

نتعرف من خلال ما يلي على كافة مواصفات سامسونج جلاكسي s24 بثلاث كاميرات عالية الجودة بشكل مفصل:

•إطار من سبائك الألومنيوم مصنوع من زجاج ممتاز مقاوم للماء ومغطى من خلال طبقة بجوريلا فيكتس 3.

شاشة منحنية Dynamic AMOLED×2

شاشة مقاس 6.8 بوصة بدرجة QHD Plus، ودقة 1440 × 3088 بكسل، و1750 شمعة.

شهادة IP68 مما يجعله مقاوما للماء والغبار.

يشتمل على NFC للاتصال.

يحتوي الهاتف على شريحتي اتصال بحجم Nano 5G.

4× 78.1× 8.9 ملم ووزن 233 جرام.



سعر سامسونج جلاكسي s24 بثلاث كاميرات عالية الجودة



في إطار عرض مواصفات سامسونج جلاكسي s24 بثلاث كاميرات عالية الجودة بشكل مفصل، نتعرف من خلال ما يلي على سعر سامسونج جلاكسي s24 بثلاث كاميرات عالية الجودة:

يبلغ سعر هاتف سامسونج جلاكسي s24 ما يقرب من 899 دولار في السوق الدولية.

سعر الهاتف في السوق المصري يصل إلى 13800 جنيه مصري.

يبلغ سعر الهاتف في سوق المملكة العربية السعودية حوالي 2,990 ريال سعودي.

يبلغ سعر هاتف سامسونج جلاكسي s24 في سوق الإمارات ما يقرب من 2945 درهم إماراتي.



يترقب العملاء من كل مكان إطلاق شركة سامسونج لهاتفها الجديد لهذا العام 2023 ميلاديًا وهو أحدث إصدار من سلسلة سامسونج جلاكسي S24 والذي يتمتع بمجموعة من المميزات الرائعة.