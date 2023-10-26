شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن ترفيه .. رسالة نصية على التليفون الأرضي لعملاء WE.. اعرف سببها والتفاصيل - والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - ترفيه، ، يبحث عدد كبير من المواطنين عن تفاصيل وسبب الرسالة النصية المسجلة على الخط الارضي لعملاء وي، عبر صحافة مصر، حيث يهتم الكثير من الناس بمشاهدة ومتابعه الاخبار، وتصدر خبر رسالة نصية على التليفون الأرضي لعملاء WE.. اعرف سببها والتفاصيل ، محركات البحث العالمية و نتابع معكم تفاصيل ومعلوماته كما وردت الينا والان إلى التفاصيل .

يبحث عدد كبير من المواطنين عن تفاصيل وسبب الرسالة النصية المسجلة على الخط الارضي لعملاء وي.

التليفون الأرضي مسبق الدفع

تلقى عملاء شركة وي رسالة نصية توضح للعملاء أنه قد تم تحويل خطهم الأرضي لنظام we أرضي ربع سنوي المدفوع مقدمًا ويتم توضيح قيمة مبلغ الشحن الذي يجب شحن به الخط ويكون شامل الخدمات والضريبة، كما أنه يجب توضيح الميعاد الذي يجب شحن الخط خلاله.

كما يمكن شحن الخط الارضي مسبق الدفع من خلال تطبيق My WE، ويكون عن طريق الشحن بالبطاقة البنكية أو من خلال الموقع الالكتروني للشركة المصرية للاتصالات.

كما أنه يمكن الدفع أيضا عن طريق فروع فوري المنتشرة في جميع محافظات جمهورية مصر العربية أو من خلال منافذ الدفع الالكتروني مثل فوري وأمان ومصاري وممكن وخدماتي وغيرها.

نظام الدفع المسبق للتليفون الأرضى

ومن جهتها، كشفت الشركة المصرية للاتصالات، رسائل نصية لعملاء الدفع المسبق للتليفون الأرضي، وحولت المصرية للاتصالات أكثر من 4 مليون مشترك في التليفون الأرضي لنظام الدفع المسبق والذي يتم إجباريا، على أن يتم تحويل باقي للعملاء تدريجيا لعد تحدث العديد من المواطنين مع خدمة عملاء الشركة لمعرفة التفاصيل، حيث أنه يصل عملاء التليفون الأرضي إلي نحو 12 مليون اشتراك.

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