شكرا لقرائتكم خبر عن احترس..5 أضرار قد تلحق بصحتك عند الإفراط في تناول البيض المسلوق! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يحتوي البيض على فوائد عظيمة للصحة. ولكن إن تم الإفراط في تناوله سيكون له أضرار عديدة.

تعرف معنا على أضرار الإفراط في تناول البيض المسلوق.

يحتوي البيض على نسبة عالية من الكولسترول. ورغماً عن ذلك لا يسبب أي ضرر عند تناوله. وأظهرت بعض الدراسات التي تؤكد أن تناول بيضة يومياً لا يصيب الجسم بأي اذى. بينما بعض الدراسات الأخرى تشير إلى أن تناول نصف بيضة يومياً يزيد من فرصة الإصابة بالجلطات وأمراض القلب.

يتعرض مريض القولون لمشاكل صحية إذا قام بتناول البيض بكثرة. حيث تتسبب في الغازات والانتفاخات والمغص والتقلصات.

التسمم الغذائي من أضرار البيض الشائعة جداً. حيث يجب شراء البيض من مصدر موثوق. وطهو البيض جيداً قبل تناوله واستخدامه فى الوجبات للفئات التالية الحوامل. الأطفال. كبار السن. والذين يعانون من ضعف المناعة.

الإفراط في تناول البيض المسلوق يمكن أن يُزيد من وزنك. ويجعل الدهون تتراكم في جسمك. وذلك لأن البيض يحتوي على نسبة مرتفعة من السعرات الحرارية والدهون.

هناك بعض الدراسات التى تظهر أن الاشخاص الذين يتناولون كميات كبيرة من البيض. كانت تزداد فرص إصابتهم بالسكري أعلى بنسبة 68%. ولكن هناك دراسات أخرى من الهيئة الأمريكية لمرضى السكري. تعتبر البيض وجبة مثالية لمرضى السكري. لذلك هناك جدل قائم بين تلك الدراسات وبعضها على أن تلك الأضرار تُطبق على الأشخاص الذين يتناولون أكثر من ثلاث بيضات يومياً.