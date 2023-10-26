شكرا لقرائتكم خبر عن إياك أن ترمي بذور هذه الفاكهة بعد الان..تخفض ضغط الدم وتحارب السرطان وتعزز صحة العظام والكلى والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الكثير من الناس يقومون برمي بذور العنب دون دراية منهم عما يمكن أن تفعله هذه البذور في الجسم. ولهذا السبب. سنقدم لكم في هذا المقال ما هي أهمية بذور العنب.

فوائد بذور العنب:

1- تخفيض ضغط الدم

تساعد بذور العنب على تخفيض ضغط الدم، خاصة عند الشباب والأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن، او من متلازمة التمثيل الغذائي المتمثلة بمجموعة من المشاكل الصحية (بما في ذلك الدهون الزائدة في البطن، ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع الكوليسترول).

2- تحسين تدفق الدم

اثبتت الدراسات أن بذور العنب تعمل على تحسين تدفق الدم والتقليل من مخاطر التجلط في الدم، ما يفيد الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الدورة الدموية.

3- السرطان

من الملفت أن بذور العنب تساهم في الحماية من السرطان. فقد أكد العلماء أنها تساعد في محاربة الجذور الحرة أي المنتجات الكيميائية المعروفة بأنها تسبّب تلف الحمض النووي للخلايا.

4- تحسين مستويات الكولاجين وقوة العظام

يحسّن اكل بذور العنب من انتاج الكولاجين في الجسم والحفاظ على صحة العظام. فهي مصدر غني لمركّب الفلافونويد الذي يزيد من كثافة العظام وقوتها.

5- الحفاظ على سلامة العقل مع تقدم العمر

يُعتقد أن مضادات الأكسدة والخصائص المضادة للالتهابات الموجودة في بذور العنب تؤخر أو تقلّل من ظهور الأمراض التنكسية العصبية مثل مرض الزهايمر.

6- تحسين وظائف الكلى

الكلى معرضة بشكل خاص للتلف التأكسدي، والذي غالباً ما يكون غير قابل للإصلاح. فقد أظهرت بعض الدراسات أن خلاصة بذور العنب تقلّل من تلف الكلى وتحسّن من أدائها عن طريق تقليل الإجهاد التأكسدي والأضرار الالتهابية.

7- تعزيز التئام الجروح ومظهرها

