شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن مصيبة خطيرة تقع فيها جميع الأمهات عند سلق البيض.. سم قاتل اعرفيها قبل فوات الأوان والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين عبدالعظيم - نقوم بشراء البيض بكميات كبيرة خلال الشهر لانه مفيد جدا ولا نستغنى عنه في وجبة الإفطار ووجبه عشاء بسبب البروتين الذي يوجد فيه بكثرة كما أنه يستخدم في العديد من الوصفات وخاصة الحلويات ولكن عندما نقوم بسلق البييض على النار نقع في مشكلة خطيرة قد تؤدي إلى الوفاة لجميع افراد اسرتنا سوف نتعرف على الطريقة الخاطئة والطريقه الصحيحه عند سلق البيض حتى نتلاشى جميع الأخطاء الصحية الخطيرة التي لا نعرفها.
من اكثر الاشياء الخاطئه التي يقع فيها الجميع عند سلق البيض هو أننا نرفع البيض من على النار خلال فتره زمنيه قصيره ويكون غير مستوي ونئ من الداخل مما قد يؤدي إلى حدوث تسمم غذائي لعدم نضج البيض لفترة طويلة فيجب عند سلق البيض اتباع الطريقة الصحيحة التي سوف نتعرف عليها خلال الفقرة التالية لكي تحافظي على صحتك وصحة أسرتك عند طهي البيض عليك اتباع هذه الخطوات:
نقوم بإضافة كمية مناسبة من الماء على النار وننتظر حتى درجة الغليان ثم نضع عليها البيض بالتدريج. ثم نضيف عليها ملعقه من الملح ونترك البيض حتى يستوي تماما من مدة تتراوح الى 10 دقائق الى نصف ساعه حتى تتاكدي من نضج البيض بشكل صحيح ولا تندمي على إطعام اسرتك بسم قاتل بيدك مصيبة خطيرة تقع فيها جميع الأمهات عند سلق البيض.. سم قاتل اعرفيها قبل فوات الأوان.
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