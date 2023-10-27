شكرا لقرائتكم خبر عن قل وداعا لحقن الأنسولين هذه العشبة البسيطة حيرت الأطباء بقدرتها على ضبط مستوى السكر في الدم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هي نبتة يمنية شهيرة تنتشر في كل مكان على الاراضي الزراعية في مختلف المحافظات اليمنية . تسمى هذه العشبة باللهجة اليمنية " العثرب " وقد كشفت دراسة ألمانية ان هذه العشبة تضبط مستويات السكر اذا تم تناولها ولو مرة واحدة في الاسبوع .

وقالت الدراسة ان هذه العشبة يمكن تناوها مباشرة او بشكل عصير يتم تناوله بعد وجبة الغداء. واوضحت الدراسة انه لا يحبذ تناولها على الريق كونها تحمل مادة حامضة ربما تؤثر على المعدة

واضافة الى محاربتها للسكر وضبط مستوياته في الدم فإن العثرب يعد كنز طبي لصحة الاجساد.

عشبه العثرب تتميز بلونها الأخضر الباهت الذي يميل إلى الاحمرار، و أزهارها التي تكسوها تكون حمراء جميلة تقارب من شكل أزهار الحميض.

وعشبه العثرب هي عبارة عن أزهار عنقودية الشكل لونها مزيج من الوردي و الاحمر والبعض الأخر وردي إلى اللون الابيض أو وردي إلى اللون الاخضر، ارتفاعه يصل إلى واحد متر و أوراقه كاسيه لامعة، و أوراقه قابلة للأكل، و أزهار نبات العثرب تتجمع في رؤوس الأغصان ، و الأوراق اللحمية لعشبة العثرب هي الأجزاء المستخدمة منه و تكون على شكل عناقيد، تعيش أشجار العثرب في مجموعات تكون متلاصقة في الكثير من الأحيان.

و تنبت عشبة العثرب في ضفاف الأدوية و بطونها و على الجبال و أودية يافع، و في مناطق المملكة و اليمن، و قد يصل ارتفاعها إلى متر و نصف، تعتبر هذه العشبه من الأشجار المعمرة ، و قد تتغذى عليه الماشية، و أخشاب العثرب ليست كبيرة، و يمكن الاستفادة من هذه العشبه عن طريق استخدام أعوادها كالحطب، و يتغذى النحل على أزهار العثرب و يتم جني عسل داكن اللون و لكن ليس لعسل العثرب شهرة و لكن يعتبر من أنواع العسل الجيدة.

فوائد عشبه العثرب : العثرب يعتبر من الكنوز الثمينة بسبب خصائصه العلاجية و فوائده الدوائية المتعددة، فهو ملطف قاطع للعطش، مفتت لحصاة الكلى، ملين للبطن، و يقوم بمنع القيء، مدر للطمث، يعمل على تسكين غثيان الصفراء و أيضا يقوم بتقليل من هيجان الصفراء، إذا طبخ قد ينفع ضماد للاقوباء و البرص و أيضا أورام الطحال و الحلق و طارد للبلغم و مهدئ للأعصاب و يستخدم العثرب في دباغة الجلود

من فوائد و استعمالات العثرب الطبية:

– يعمل على التخلص من السموم في الجسم و يعمل على تنقية الدم، ويقوم بمعالجة الأمراض المزمنة على المدى الطويل وخاصة الأمراض المعوية والمعدية، ويدخل العثرب في تركيبات لعلاج بعض الأمراض السرطانية.

– قد يؤكل العثرب طازج للعمل على تنشيط عمل الكبد وعلاج الإمساك المزمن وضعف الشهية وسوء الهضم.

– يعالج العثرب الإمساك وأيضا احتقان الصفراء لكبار السن، وذلك من خلال تناول البعض منه مع السلطات، أو شرب معلقة أو معلقتين من عصير العثرب الذي تم تحليتها بالسكر حيث به مواد تعمل على تنقية الدم.

– هناك أنواع جيدة من عشبه العثرب حيث يستعمل شراب العثرب للعمل على علاج الحصبة و الجدري و الجرب و الحكة بالإضافة إلى علاج السعال و الآم الأسنان المبرحة .

– ينفع العثرب ضمادة لعلاج البرص الذي يصيب الجلد والطحال وأورام الحلق والقوباء.

– قد يستخدم العثرب كتحميله للسيدات حيث يقوم بعلاج أمراض العقم وأمراض الرحم المختلفة.

– عندما يستخدم العثرب كضمادة عن طريق خلط أوراقه النيئة مع الدهن والزعفران فهذا المزيج يكون فعال ويعمل على تحليل الأورام و- عندما تستخدم عشبه العثرب كضمادة عن طريق خلط أوراقه نيئة مع الدهن والزعفران تعمل على تحليل الأورام وإزالتها.

– تنقع بذور العثرب لعلاج آثار لدغة العقرب والثعبان وتعالج الإسهال المزمن وقرحة الأمعاء والدسنتاريا.

– يعمل على تسكين الحكة التي تتواجد في الجسم من خلال طبخ نبات العثرب أو خلطه بالماء فيعمل على تسكين الحكة.

– يعمل على علاج بعض الأمراض التي تصيب الفم مثل قروح الفم وأوجاع الاسنان والتهاب اللثة من خلال المضمضة بعصارة عشبه العثرب.

– يعتبر العثرب ملطف قوي فهو ايضا يعمل على منع العطش.

– يستخدمه المزارعون لتغطية الفواكه والخضروات غير مهتمين بفوائده العديدة التي لا تعد ولا تحصى.

– يحتوى العثرب على عناصر غذائية و معدنية مثل الفسفور والنحاس والصوديوم والمغنسيوم، وأيضا يحتوي على عناصر غذائية مثل الحديد و الخارصين

المحتوى الكيميائي لعشبه العثرب : تحتوي عشبة العثرب على فلافونيدات و فلويدات واستيرولات و انثرالسوينونات، أما بذور هذه العشبه تحتوي على ايمودين وكريزوفا ، و تحتوي عشبة العثرب على مواد كربوهيدراتية مثل: جلوكوز، زيلوز، حمض الجلوكورونيك، فركتوز، مانوز، وأيضا تحتوي على أحماض أمينيه مثل: حمض الجلوتاميك، حمض الأسبارتيك، الانين، الفالينن الجليسين.

واضافة الى محاربتها للسكر وضبط مستوياته في الدم فإن العثرب يعد كنز طبي لصحة الاجساد.

عشبه العثرب تتميز بلونها الأخضر الباهت الذي يميل إلى الاحمرار، و أزهارها التي تكسوها تكون حمراء جميلة تقارب من شكل أزهار الحميض.

وعشبه العثرب هي عبارة عن أزهار عنقودية الشكل لونها مزيج من الوردي و الاحمر والبعض الأخر وردي إلى اللون الابيض أو وردي إلى اللون الاخضر، ارتفاعه يصل إلى واحد متر و أوراقه كاسيه لامعة، و أوراقه قابلة للأكل، و أزهار نبات العثرب تتجمع في رؤوس الأغصان ، و الأوراق اللحمية لعشبة العثرب هي الأجزاء المستخدمة منه و تكون على شكل عناقيد، تعيش أشجار العثرب في مجموعات تكون متلاصقة في الكثير من الأحيان.

و تنبت عشبة العثرب في ضفاف الأدوية و بطونها و على الجبال و أودية يافع، و في مناطق المملكة و اليمن، و قد يصل ارتفاعها إلى متر و نصف، تعتبر هذه العشبه من الأشجار المعمرة ، و قد تتغذى عليه الماشية، و أخشاب العثرب ليست كبيرة، و يمكن الاستفادة من هذه العشبه عن طريق استخدام أعوادها كالحطب، و يتغذى النحل على أزهار العثرب و يتم جني عسل داكن اللون و لكن ليس لعسل العثرب شهرة و لكن يعتبر من أنواع العسل الجيدة.

فوائد عشبه العثرب : العثرب يعتبر من الكنوز الثمينة بسبب خصائصه العلاجية و فوائده الدوائية المتعددة، فهو ملطف قاطع للعطش، مفتت لحصاة الكلى، ملين للبطن، و يقوم بمنع القيء، مدر للطمث، يعمل على تسكين غثيان الصفراء و أيضا يقوم بتقليل من هيجان الصفراء، إذا طبخ قد ينفع ضماد للاقوباء و البرص و أيضا أورام الطحال و الحلق و طارد للبلغم و مهدئ للأعصاب و يستخدم العثرب في دباغة الجلود

من فوائد و استعمالات العثرب الطبية:

– يعمل على التخلص من السموم في الجسم و يعمل على تنقية الدم، ويقوم بمعالجة الأمراض المزمنة على المدى الطويل وخاصة الأمراض المعوية والمعدية، ويدخل العثرب في تركيبات لعلاج بعض الأمراض السرطانية.

– قد يؤكل العثرب طازج للعمل على تنشيط عمل الكبد وعلاج الإمساك المزمن وضعف الشهية وسوء الهضم.

– يعالج العثرب الإمساك وأيضا احتقان الصفراء لكبار السن، وذلك من خلال تناول البعض منه مع السلطات، أو شرب معلقة أو معلقتين من عصير العثرب الذي تم تحليتها بالسكر حيث به مواد تعمل على تنقية الدم.

– هناك أنواع جيدة من عشبه العثرب حيث يستعمل شراب العثرب للعمل على علاج الحصبة و الجدري و الجرب و الحكة بالإضافة إلى علاج السعال و الآم الأسنان المبرحة .

– ينفع العثرب ضمادة لعلاج البرص الذي يصيب الجلد والطحال وأورام الحلق والقوباء.

– قد يستخدم العثرب كتحميله للسيدات حيث يقوم بعلاج أمراض العقم وأمراض الرحم المختلفة.

– عندما يستخدم العثرب كضمادة عن طريق خلط أوراقه النيئة مع الدهن والزعفران فهذا المزيج يكون فعال ويعمل على تحليل الأورام و- عندما تستخدم عشبه العثرب كضمادة عن طريق خلط أوراقه نيئة مع الدهن والزعفران تعمل على تحليل الأورام وإزالتها.

– تنقع بذور العثرب لعلاج آثار لدغة العقرب والثعبان وتعالج الإسهال المزمن وقرحة الأمعاء والدسنتاريا.

– يعمل على تسكين الحكة التي تتواجد في الجسم من خلال طبخ نبات العثرب أو خلطه بالماء فيعمل على تسكين الحكة.

– يعمل على علاج بعض الأمراض التي تصيب الفم مثل قروح الفم وأوجاع الاسنان والتهاب اللثة من خلال المضمضة بعصارة عشبه العثرب.

– يعتبر العثرب ملطف قوي فهو ايضا يعمل على منع العطش.

– يستخدمه المزارعون لتغطية الفواكه والخضروات غير مهتمين بفوائده العديدة التي لا تعد ولا تحصى.

– يحتوى العثرب على عناصر غذائية و معدنية مثل الفسفور والنحاس والصوديوم والمغنسيوم، وأيضا يحتوي على عناصر غذائية مثل الحديد و الخارصين

المحتوى الكيميائي لعشبه العثرب : تحتوي عشبة العثرب على فلافونيدات و فلويدات واستيرولات و انثرالسوينونات، أما بذور هذه العشبه تحتوي على ايمودين وكريزوفا ، و تحتوي عشبة العثرب على مواد كربوهيدراتية مثل: جلوكوز، زيلوز، حمض الجلوكورونيك، فركتوز، مانوز، وأيضا تحتوي على أحماض أمينيه مثل: حمض الجلوتاميك، حمض الأسبارتيك، الانين، الفالينن الجليسين.