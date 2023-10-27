شكرا لقرائتكم خبر عن سم قاتل .. احذر تناول هذا المشروب القاتل قد يصيبك بجلطة في الدم بعد ساعة واحدة من تناوله ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يفضل الكثير منا تناول المشروبات الغازية بشكل مستمر و وبصورة خاصة بعد أن يتم تناول وجبة طعام دسمة تخمينا منهم أنها تساهم في هضم الطعام الموجود في المعدة فلا يشعر الإنسان في هذا الوقت بالتعب والإجهاد، ولكن هذا الإعتقاد يكون خاطيء حدا وليس صحيح تماما، لأن هذا يعد خطير بشكل كبير، حيث أنه عندما يتم تناول كوب من المشروبات الغازية،

فإنه يسبب ضرر كبير جدا على صحة الشخص لأن العلبة الواحدة من كل هذه المشروبات تحتوي على ما يعادل 39 جرام من السكر وهذا يتسبب في وجود مشكلة خطيرة ومنها الإصابة بمرض السكر والإحساس بألم في المفاصل وأيضا ضعف عضلة القلب والأوعية الدموية وأيضا الإصابة بتسوس الأسنان ورفع معدل الكوليسترول الضار في الجسم وأخيرا الإصابة بأمراض السرطان المتنوعة وحدوث جلطات الدماغ.

ما هي المشاكل الصحية التي تحدث بسبب المشروبات الغازية؟

هناك بعض من الأضرار الصعبة والمشاكل الصحية التي تحدث عند تناول المشروبات الغازية باستمرار ومنها:

في حالة تم تناول المشروبات الغازية على الريق فإنها تسبب الشعور بالانتفاخ الكبير في البطن، حيث أن المعدة تعمل على إفراز حمض يساعد في هضم الطعام بصورة طبيعية، وعندما تدخل كل هذه المشروبات على المعدة فهذا يتسبب في حدوث حرق لهذا الحمض داخل المعدة والذي بدوره يساهم في عملية الهضم ويؤدي أيضا إلى حدوث بعض من التشنجات في المعدة أو وجود آلام داخل البطن.

كما أن معدل ثاني أكسيد الكربون الموجودة في المشروبات الغازية يتسبب في وجود انتفاخ داخل المعدة، ولا تؤدي كل هذه المشروبات إلى التشنجات في المعدة فحسب، بل إنه أيضا تجعل الشخص يشعر بألم في البطن الناتج من زيادة الغازات بصورة كبيرة.

معدل سكر الفركتوز الموجود في المشروبات الغازية يصل إلى الكبد ثم بعد ذلك يتحول إلى دهون ثلاثية ضارة جدا داخل البطن، ومن المحتمل أن تصل كمية كبيرة منه إلى الأمعاء، كما أنها تتغذى عليها البكتيريا الضارة، و بعدها يحدث لها تخمر بدرجة سريعة تسبب تراكم الغازات في البطن. بجانب أنها تسبب تسوس في الأسنان. تساهم في تكوين حصوات الكلى.