المنسق الأممي يناقش مع دبلوماسي عماني في "مسقط" نقل النفط من سفينة "صافر"

المنامة - ياسر ابراهيم - ناقش المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد غريسلي، الخميس، في دبلوماسي عماني في العاصمة مسقط، آخر المستجدات بنقل النفط من ناقلة صافر الواقعة بالقرب من ميناء الحديدة.

وحسب وكالة الأنباء العمانية فقد التقى وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية العماني خليفة بن علي بن عيسى الحارثي المنسق الأممي، استقبل غريسلي وبحثا الجهود الأممية الهادفة لإنهاء الحرب في البلاد.

وحسب الوكالة، فقد تم استعراض الجهود الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن وآخر مستجدات نقل مشتقات النفط من السفينة صافر بالقرب من ميناء الحديدة.

وأشارت إلى أنه تم تبادل الآراء حول العملية السياسية في اليمن والجهود التي تبذل من أجل حل القضية بالطرق الدبلوماسية.