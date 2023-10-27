إسماعيل هنية: استمرار العدوان على غزة سيخرج المنطقة عن السيطرة

المنامة - ياسر ابراهيم - أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن استمرار العدوان على غزة سيخرج كل المنطقة عن السيطرة مشيرا إلى أنها أصبحت اليوم على صفيح ساخن.

وقال هنية في كلمة له إن "مآلات طوفان الأقصى نتيجة ستصاحب كل مراحلنا على أرض فلسطين وفي صراع الأمة والمقاومة مع المشروع الصهيوني، وأن "20 يوما والمقاومة وفي مقدمتها القسام تواصل ضرباتها وتحرس حدودها وتوجه رسائلها بالدم".

وأضاف أن المقاومة وغزة بخير في اليوم العشرين لهذه الحرب، وأن الدم في غزة إلى جانب المقاومة والقسام سينتصر على العدو الإسرائيلي.

وأوضح هنية، أن "الاحتلال لن يتمكن من استعادة عافيته بسبب الضربة الاستراتيجية والهزيمة المدوية التي لحقت به".

ودعا هنية، الدول الشقيقة والحليفة لممارسة الضغط المطلوب في كل المحافل لوقف العدوان على غزة، وفتح كل المعابر وفي مقدمتها معبر رفح وإدخال كل ما تحتاجه غزة دون قيد ولا شرط.

وأشار إلى أن المقاومة حركة تحرر وطني تسعى لتحرير شعبها وأرضها مؤكدا أن الإرهاب هو العدو ومن يدعمه ومن يسكت على المجازر.

وحيا هنية، كل الأصوات والمواقف الشجاعة التي أعلنت بوضوح دعم الحق في ممارسة المقاومة المشروعة".

وجدد دعوته إلى سرعة إيصال كل ما تحتاجه غزة مشيرا إلى أنه من "غير المقبول أن يتحكم العدو في ما يجب أن يدخل إلى القطاع".

