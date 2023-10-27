وزير الدفاع: الانقلاب الحوثي دمّر الجيش ومداميك بناء الدولة بدأت تتخلق من جديد

المنامة - ياسر ابراهيم - قال وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، الخميس، إن انقلاب مليشيا الحوثي تسبب بتدمير القوات المسلحة وبنيتها التحتية ومعسكراتها، وفقا لوكالة سبأ الحكومية.

وأشار في كلمته خلال تدشين المؤتمر التحليلي السنوي للقوات البحرية والدفاع الساحلي للعام التدريبي 2023، إلى أن مداميك بناء الدولة بدأت تتخلق من جديد بالتزامن مع تظافر الجهود والترفع عن الماضي والوقوف صفا واحدا بمختلف المكونات لمواجهة مشروع الحوثيين في البلاد.

وفي المؤتمر الذي عقد تحت شعار "إعادة الجاهزية من أجل القيام بمهامها في حماية المياه الإقليمية ضد الإرهاب والقرصنة"، أوضح وزير الدفاع أن انعقاد المؤتمر السنوي جاء بعد توقفه منذ انقلاب جماعة الحوثي على الدولة، مشيدا بالمهام التي تضطلع بها القوات البحرية في حماية المياه الإقليمية والسواحل اليمنية.

وشدد الداعري، على ضرورة تمتع القوات البحرية، بأعلى درجات الجاهزية لمواجهة الإرهاب والتهريب الذي تنشط بها جماعة الحوثي من خلال الحبل السري الممتد من ميناء بندر عباس الإيراني لمدها بالأسلحة والمخدرات والممنوعات.

ولفت وزير الدفاع إلى أهمية التعاون والتكامل بين مختلف وحدات وتشكيلات ومكونات القوات المسلحة من خلال توحيد الخطط والمهام المشتركة وتجسيد الأقوال والتقارير وتوصيات المؤتمرات الى واقع ملموس يرتقي بالقوات المسلحة على مختلف الصعد.

وكان المؤتمر قد استعرض عدد من التقارير والمهام التي نفذتها القوات البحرية خلال العام المنصرم في الجانب العملياتي والتدريب القتالي والإعداد المعنوي وتقييم تلك الاعمال والمهام وتقديم المقترحات لتطوير الاداء خلال العام 2024.