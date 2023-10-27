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عدن - ياسمين التهامي - أجمل إطلالة الأميرة إيمان المواكبة لصيحات الموضة..ومتابعين مستحيل في اجمل منها غير الحور العين !

من الإحتفالات العائلية إلى المناسبات الملكية الرسمية، تتألق الأميرة الأردنية بأقصى درجات الأناقة.

ولدت الأميرة إيمان بنت عبد الله للملك عبد الله الثاني والملكة رانيا، ملكة الأردن، وغالبًا ما تُرى وهي ترافق عائلتها في العديد من المناسبات والإحتفالات والمناسبات الملكية. تشارك خريجة كلية بارسونز للتصميم شغف والدتها بالأزياء العصرية والخالدة، وتسير على خطاها وهي تنطلق بأناقة. في حين يظهر أسلوب الملكة رانيا بألوان أكثر إشراقاً، تلتزم الأميرة بلوحة ألوان أكثر حيادية.

شاهدي الأميرة إيمان في أفضل لحظات أناقتها.

إعلان الخطوبة

إحتفلت بخطوبتها على جميل ثيرموتيس المقيم في نيويورك وإرتدت فستان أبيض رومانسي متوسط ​​الطول. قامت بإقران فستانها ذو الياقات العالية والأكمام الأسقفية الذي يتميز بتفاصيل معقدة على الياقة مع خاتم خطوبتها الماسي المذهل ذو القطع المربع وزوج من الأقراط المتدلية.

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بدت الأميرة الهاشمية أنيقة كالعادة في معطف أسود من التويد من الحرير والصوف من ماكس مارا “صيفي” أثناء ظهورها في الحفل الذي تحدثت فيه الملكة رانيا عن أهمية الصلاة. وإرتدت الأميرة إيمان المعطف مع وشاح حريري أبيض اللون من تحته لفته بشكل أنيق حول رقبتها.

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إختارت الأزياء التقليدية مع والدتها. إرتدت الملكة رانيا جلابية باللونين الأبيض والوردي، بينما ارتدت الأميرة الشابة طقمًا مريحًا وأنيقًا منسقًا باللون الأخضر المريمية نسقته مع حزام خصر تقليدي، وحذاء JENNIFER CHAMANDI Vittorio 105 Beige Nappa Pumps.

عشاء مؤسسة Kering لرعاية النساء في مدينة نيويورك

إختارت الأميرة إيمان فستاناً بطول الأرض من Bottega Veneta Ruched Slit من مجموعة Resort 2023 في الحفل الخيري. وحضرت العشاء الخيري الذي جمع أكثر من 3 ملايين دولار للمنظمات الملتزمة بالتصدي للعنف القائم على الفئة الإجتماعية مع والدتها الملكة رانيا، المدافعة عن حقوق المرأة في الأردن. صممت الأميرة ثوبها الأسود النحيف مع أمواج شاطئية وسحر يومي. قامت بإقران الطقم مع عقدة Minaudière من جلد العجل الأسود وأقراط متدلية من الفضة المطلية بالذهب عيار 18 قيراطًا، أيضًا من Bottega Veneta المفضلة لدى العائلة المالكة.

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ظهرت الأميرة إيمان في الصورة الخاصة بعيد ميلاد والدتها الثاني والخمسين مع خطيبها وإخوتها وأختها والأميرة رجوة، وتألقت بألوانها المحايدة الكلاسيكية. وحافظت الأميرة الشابة والرياضية على مظهرها غير الرسمي هذه المرة، حيث إرتدت تي شيرت محبوك باللون الأبيض الفاتح مع فتحة عنق واسعة مع بنطال LAPOINTE مستدق بجيوب واسعة.

حفل الحناء قبل الزفاف

وفي حفل الحناء الذي سبق الزفاف، بدت الأميرة إيمان مذهلة بفستان أبيض رائع من تصميم المصممة المحلية الموهوبة ريما دحبور. وأكملت إطلالتها بذوق رفيع بنفس الحزام الذي إرتدته الملكة رانيا في يوم زفافها.

يوم الزفاف الكبير

في يوم زفافها الخيالي الذي أقيم في وقت سابق من هذا العام، إختارت الأميرة إيمان فستان زفاف أنيق وخالد من ديور. يتميز الفستان بأكمام من الدانتيل الرقيق مع تطريز معقد وخط عنق عالي. وأكملت إطلالتها بحطرحة وتاج من تصميم Chaumet.