شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل وصفة لتبييض اليدين والرجلين في المنزل.. بدقيقة واحده وبمكون واحد فقط تعرف عليها الان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفضل وصفة لتبييض اليدين والرجلين في المنزل.. بدقيقة واحده وبمكون واحد فقط تعرف عليها الان



هناك الكثير من النساء والفتيات الصغار والكبار يشكون من اسمرار بشرة اليد وظهور تصبغات دائمة نتيجة التعرض المباشر للشمس او بسبب مجهول لا نعلمه.

لهذا سوف نعرض لكم خلطي تستعمل للحماية الطبيعية للجلد من اشعة الشمس وتعمل على تبييض فوري .



وهنا سنقدم لكي مجموعة وصفات لتبييض اليدين بااسرع وقت ممكن .

* ماسك الزبادي لتبييض اليدين والرجلين:

الزبادي يحتوي على حمض اللاكتيك المهم في تبييض البشرة وتفتيح لونها بفعل الحمض الذي تحتوي عليه ، قومي بااضافة ملعقة من الزبادي مع المنطقة المراده واتركيها حتى تجف ، ثم دلكيه بعد ذالك اشطفيه مع التكرار سوف تجعلين بشرتك بيضاء في اسرع وقت

* ماسك الخيار لتفتيح البشرة:

كما يحتوي الخيار على فيتامين أ الذي يعتبر المتحكم الرئيسي في تفتيح البشرة والمتحكم في انتاج الميلانين الذي يعمل على اسمرار البشرة ، قومي ببشر الخيار وضعي عصير الخيار على المنطقة المراد تفتيحها واتركيه مده ربع ساعة ثم اشطفيه جيدا ، كرري الماسك يوميا لمدة شهر وستجدين فارق كبير في لون البشرة من الداكن الي الفاتح.

* ماسك البرتقال لتفتيح البشرة:

يعد البرتقال من الفاكهه الغنية بالاحماض وغنية بفيتامين سي ، والذي يشتهر بتفتيح التصبغات والتخلص من البقع الداكنه، قومي بعصر البرتقال وعمل ماسك على المنطقة المراد تفتيحها مدة ربع ساعة ثم اغسليه وستجدين نتيجة مذهلة من التبييض والتفتيح الطبيعي.

*ماسك الطماطم لتبييض البشرة:

كما تعمل مضادات الأكسدة ومادة الليكوبين التي تحتوي عليها الطماطم على حماية البشرة من اشعة الشمس الضارة ، والتي تحدث من اصابة البشرة وتأثرها بالاشعة الفوق بنفسجيه ، كما انها تحتوي على الفيتامين السحري للبشرة فيتامين c ، ضعي ماسك الطماطم ثم اشطفي بشرتك ورطبيها .

*اسرع خلطة لتبييض اليدين والقدمين:

وأخيرا، من خلطات التفتيح التي تستخدم في تفتيح القدم واليدين تدخل بها المواد الحمضية والمواد اللاكتيكية والتي توجد فكلا من الزبادي وغيرها من المواد المذكورة ، اما عن الحمضيات والتي توجد في الليمون والبرتقال والطماطم وغيرها كثير يدخل في تركيب ماسكات البشرة وتعمل على تبييض وتفتيح جميع مناطق الجسم من القدم الي البشرة واليك طريقة عمل خلطة التفتيح المذهلة لتبييض القدم واليدين بسهولة وسرعةحضري بنفسك أفضل وصفة لتبييض اليدين والرجلين في المنزل.. بدقيقة واحده وبمكون واحد فقط