شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن طريقة أشهر ١٠ شيفات المطاعم لعمل الباذنجان المقلي بدون استخدام زيت!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الباذنجان المقلي هو طبق شهير في المطبخ العربي والمتوسطي، ويُعرف أيضًا باسم “متبل الباذنجان” أو “باذنجان بالقلي”. يعتبر هذا الطبق من الأطباق الشهية والمحببة للكثيرين بسبب مذاقه اللذيذ والنكهات الغنية التي يقدمها. يتميز الباذنجان المقلي بقطع الباذنجان المقرمشة والمليئة بالنكهات اللذيذة إليكم طريقة تحضيره بدون استخدام زيت المكونات لطريقة عمل الباذنجان المقلي بدون زيت باذنجان (2-3 حبات) ورقة خبز (ورق الخبز الكامل أو الخبز الرقيق) ملح وفلفل حسب الذوق بهارات اختيارية (مثل البابريكا أو الكزبرة المطحونة)

اغسل الباذنجان جيدًا وافصل الساق. قطع الباذنجان إلى شرائح رقيقة بسمك حوالي نصف سم. تجفيف الباذنجان: وزع الشرائح على ورق مطبخ ورقي لتجفيفها جيدًا. هذه الخطوة مهمة لضمان تقليل الرطوبة وحصول الباذنجان على نكهة مميزة عند القلي

. تحميص ورق الخبز: قم بتحميص ورقة الخبز في مقلاة جافة على نار متوسطة حتى تصبح ذهبية ومتينة. بعد ذلك، اسحقها إلى قطع صغيرة باستخدام مدق أو مطحنة.

قلي الباذنجان: سخن مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة. ضع شرائح الباذنجان في المقلاة وقلبها بين الحين والآخر لضمان تحميرها بالتساوي. يمكن استخدام مكونات أخرى إذا كنت ترغب في تضييف نكهة إضافية، مثل البابريكا أو الكزبرة المطحونة.

إضافة ورق الخبز: عندما يصبح الباذنجان ذهبي اللون ومستويًا بشكل جيد، قم بإضافة ورق الخبز المحمص وامزجه مع الباذنجان لمدة دقيقة أو دقيقتين إضافية حتى يصبح الباذنجان مغلفًا بالخبز المحمص

عمرك ضاع وانتي بتعملي البتنجان شارب الزيت كله” .. طريقة أشهر ١٠ شيفات المطاعم لعمل الباذنجان المقلي بدون استخدام زيت!!.