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عدن - ياسمين التهامي - قاهر السواد.. كريم سحري من الصيدلية لتفتيح البشرة والاماكن الحساسة وشد التجاعيد من أول استعمال

يبحث العديد من النساء عن الطرق التي تساعد على التخلص من الأماكن الداكنة الموجودة في الجسم وتخلصها من سواد سنين واستطعنا أن نجد كريم من الصيدلية يمكن استخدامه بصفة دائمة فهو يساعد على تفتيح الأماكن الداكنة الموجودة في جسم من أول استخدام وهذا الكريم هو كريم فيرأند لفلي ويتكون ذلك الكريم من مجموعة من الفيتامينات مثل فيتامين سي فيتامين E وفيتامين A وسوف نوضح لكم فوائده وطريقة استخدامه وأفضل وصفات التفتيح الخاصة به من خلال هذا المقال . كريم من الصيدلية لتبيض البشرة عندما نستخدم ذلك الكريم نحصل على الكثير من الفوائد والمميزات التي تجعله من أهم كريمات التفتيح المباعة في الأسواق وتلك الفوائد هي: يساعد على تفتيح البشرة. يخلصنا من التصبغات والبقع الداكنة. يساعد على ترطيب البشرة. يعطينا النضارة والحيوية من أول استخدام. لا يوجد له أي أضرار أو مضاعفات يتوفر في جميع الصيدليات. يكون ثمنه في متناول الجميع فهو لا يزيد عن 20 جنيه.

يساعد على تنعيم البشرة. يقوم بتوحيد لون الجسم من اول استخدام. طريقة استخدام كريم فيراند لفلي عندما نقوم باستخدام كريم فيراند لفلي يجب علينا أن نتبع عدة خطوات بسيطة وسهلة وسوف نوضحها لكم من خلال الأتي. نحضر عبوة من الصيدلية. ثم نقوم بعد ذلك بالاستحمام بشكل جيد بالماء الدافئ. ثم نقوم بتنشيف جميع أجزاء الجسم بشكل جيد. ثم نقوم بوضع الكريم على المناطق الداكنة الموجودة به.

نعمل على وضع ذلك الكريم بشكل يومي قبل النوم وسوف نلاحظ نتيجة هائلة من أول استخدام. وصفة كريم فيراند لفلي لتفتيح الأماكن الداكنة سوف نقوم بإعداد وصفة كريم فيراند لفلي لتفتيح الأماكن الداكنة من خلال النقاط التالية . المكونات: معلقة من الكريم. معلقة من النشا. معلقة من الزبادي. طريقة التحضير: نحضر وعاء ونضع به جميع المكونات ونقلبها جيدا حتى تختلط سويا.

ثم نقوم بوضع الوصفة على الأماكن الداكنة الموجودة في الجسم. ثم نتركها لمدة عشرين دقيقة. ثم نقوم بشطفها بالماء وسوف نلاحظ التخلص من جميع السواد والتصبغات الموجودة في جسم من أول استخدام.

قاهر السواد.. كريم سحري من الصيدلية لتفتيح البشرة والاماكن الحساسة وشد التجاعيد من أول استعمال