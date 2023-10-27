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عدن - ياسمين التهامي - هل تعلم كم يبلغ راتب السياف في السعودية .. وماهي الشروط المطلوبة للحصول على هذه الوظيفة؟!

وظيفة السياف في المملكة العربية السعودية وطريقة التقديم عليها. يتطلب العمل كسياف في السعودية بعض الشروط والمهارات. تُصدر حُكم الإعدام في المملكة على الأشخاص الذين يُدينون بقتلهم في ساحة الإعدام. يأتي السياف ويُنفذ الحكم بواسطة ضربة سيف واحدة أو باستخدام الرصاص.

لذلك، فإن الوظيفة تحتاج إلى مهارات متنوعة. من خلال موقعنا الإلكتروني، سنقدم لكم شروط وظيفة السياف وكيفية التقديم عليها.

ما هي شروط وظيفة السياف

هناك بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدمين لوظيفة السياف، وتتمثل هذه الشروط في:

على السياف أن يكون حاضراً في ساحات التنفيذ في أوقات محددة بانتظام.

يجب أن يتمتع المتقدم بمقدرة قوية على الصبر والتحمل.

يجب أن يكون المنفذ متدربا جيدا بسبب أن مهنته لا تسمح بأي أخطاء.

القدرة على أداء مهنته بحالة نفسية جيدة.

كم يبلغ راتب القصاص

لم يتم الإعلان عن راتب القصاص حالياً، لكن هناك تقارير تشير إلى أنه قد يبلغ 8000 ريال. بالإضافة إلى ذلك، يحصل القصاص على 2000 ريال بعد كل حكم يصدر. علاوة على ذلك، تتكفل وزارة الداخلية بتجهيز الساحة وجميع مصاريف النقل، ويتلقى القصاص 3 سيوف وبندقية ومسدس.

طريقة التقديم على وظيفة سياف

يوجد طريقة للعثور على فرص عمل في كل إمارة في المملكة العربية السعودية على حدة، حيث تقوم بالإعلان عن الشواغر المتاحة. وهناك مجموعة من أشهر المصارعين في تاريخ السعودية وهم: المصارع أحمد المولد، والمصارع نايف البيشي الذي ورث المهنة عن والده، والمصارع وليد الزايد الذي نفذ أكثر من 25 مباراة قتالية ولم يتجاوز عمره 29 عاما.

حالة السيف بعد القصاص

وزارة الداخلية تتسلم سيفا حادا يقاطع الرأس عن الجسد بسرعة فائقة بضربة واحدة فقط. سعر السيف يتجاوز 20 ألف ريال سعودي، ومن واجب القصاص تجريد التعقيم له في كل استخدام، بالإضافة إلى ذلك فإنه يرجى العلم أن هذه المهنة صعبة وتتطلب شروط معينة، وخاصة من حيث الحالة النفسية، فهي يجب أن تكون مستقرة وقادرة على تحمل الأعباء، وذلك أن القتل ليس مهمة سهلة، ولهذا فإن كل إمارة تختار سيافتها بحذر.لن تصدق كم يبلغ راتب السياف في السعودية .. وماهي الشروط المطلوبة للحصول على هذه الوظيفة؟!