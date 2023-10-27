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عدن - ياسمين التهامي - فوائد السمسم للعظام والمفاصل والأعصاب.. 13 فائدة مذهلة لن تصدقها

..: ترتبط فوائد السمسم منذ القِدم بحماية العظام لاحتوائه على عنصر الكالسيوم، ولذلك كانت تنصح الجدات قديما بإضافة بذور السمسم إلى كوب الزبادي وتناوله للحصول على وجبة عالية القيمة الغذائية مليئة بالكالسيوم المفيد ضد هشاشة العظام للأطفال وكذلك الكبار، وفي هذا التقرير يوضح لكم القاهرة 24 الكثير من الأسرار المتعلقة بـ فوائد السمسم التي لن يصدقها البعض. فوائد السمسم تنبع فوائد السمسم من العناصر الغذائية التي يحتويها، حيث الدهون الصحية، مثل حمض اللينوليك وحمض الأوليك، وهما مسؤولان عن خفض الكوليسترول الضار وزيادة الكوليسترول الجيد، كما يحتوي السمسم على الأحماض الأمينية الأساسية، مثل الليسين، المسؤول عن بناء البروتين

. وبالإضافة إلى ذلك يحتوي السمسم على الألياف، التي تحسن الهضم وتقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكرين فضلا عن الفيتامينات والمعادن، مثل الكالسيوم والمغنيسيوم وفيتامين E، ومجموعة فيتامينات ب، وهي عناصر مسؤولة عن تعزيز صحة العظام والجهاز المناعي، ونرصد لكم فوائد السمسم بالتفصيل وفقا لموقع بولد سكاي كالتالي:

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صحة القلب يحتوي السمسم على مركبات نباتية تسمى الليجنانات، والتي لها خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، وقد أظهرت الدراسات أن الليجنانات في السمسم يمكن أن تساعد في خفض الكوليسترول الضار وزيادة الكوليسترول الجيد، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب. تحسين صحة الجهاز الهضمي يحتوي السمسم على الألياف، والتي تساعد على تحسين الهضم وتقليل خطر الإصابة بالإمساك، كما أن السمسم يحتوي على إنزيم يدعى ليباز، والذي يساعد على هضم الدهون. تعزيز صحة الجهاز المناعي يحتوي السمسم على فيتامين E، وهو مضاد للأكسدة يساعد على حماية الخلايا من التلف، كما أن السمسم يحتوي على السيلينيوم، وهو معدن يساعد على تعزيز صحة الجهاز المناعي. تحسين الصحة العامة يحتوي السمسم على العديد من العناصر الغذائية المهمة الأخرى، والتي يمكن أن تساعد في تحسين الصحة العامة بشكل عام، فعلى سبيل المثال، يحتوي على فيتامين B1، والذي يساعد على استقلاب الكربوهيدرات والبروتين والدهون، كما يحتوي على فيتامين B2، والذي يساعد على إنتاج الطاقة. تنظيم ضغط الدم تناول السمسم يؤدي إلى تنظيم ضغط الدم عن طريق خفض الضغط المرتفع، وذلك بفضل احتوائه على المغنيسيوم، ما يؤدي إلى الوقاية من أمراض القلب، مع العلم أن ضغط الدم الطبيعي يكون فيه ضغط الدم الانقباضي أقل من 120 ملم زئبق، وضغط الدم الانبساطي أقل من 80 ملم زئبق. الوقاية من السرطان من فوائد السمسم المذهلة مساهمته في الوقاية من السرطان وخصوصا سرطان الدم وسرطان الثدي والبنكرياس والرئة وكذلك سرطان البروستاتا للرجال، حيث يحتوي السمسم على مضادات أكسدة قوية تقضي على الجذور الحرة الضارة والتي تعد من أهم مسببات السرطان. تنظيم سكر الدم والبشرى السعيدة ضمن فوائد السمسم، ما يقدمه لمرضى السكري النوع الثاني، حيث يؤدي تناول السمسم إلى ضبط مستويات الأنسولين ومستويات الجلوكوز في الدم.

.: فوائد السمسم للمفاصل كلمة السر في فوائد لسمسم للأعصاب تندرج في عنصر النحاس، إذ يحتوي السمسم على مستويات مرتفعة من النحاس وهو مفيد لوقاية الجسم من الالتهابات وخصوصا التهاب المفاصل والعظام، كما إنه يساعد على تقوية الأوعية الدموية ما يضمن وصول الأكسجين بشكل جيد لسائر أعضاء الجسم. فوائد السمسم للعظام السمسم غني بزيوت طبيعية ومركبات تساهم في الوقاية من التهاب المفاصل، والمعلقة الكبيرة من بذور السمسم تند الجسم بـ 22% من احتياجه اليومي لعنصر الكالسيوم، و25% من المغنيسيوم، 20% من الزنك، و30% من المنجنيز، وهي عناصر مهمة جدا لصحة العظام ووقايتها من الهشاشة. ولتحقيق فوائد السمسم للعظام، يفضل تحميص بذور السمسم أو نقعها في الماء قبل تناولها، حيث يحتوي السمسم على مركبات طبيعية أيضًا تسمى الأوكسالات وحمض الفيتيك، اللذان يعملان على تقليل معدل امتصاص العناصر المفيدة للعظام والمذكورة في الأعلى، كما يمكن تحقيق فوائد السمسم للعظام باستخدام زيت السمسم وتدليك المفاصل والعظام به.

: فوائد السمسم للأعصاب يساعد السمسم على تحسين صحة الأعصاب من خلال توفير العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها الجسم للحفاظ على صحة الأعصاب، بما في ذلك فيتامين B1، وفيتامين B6، وفيتامين E، وقد يساعد تناول السمسم في تقليل خطر الإصابة بأمراض الأعصاب، مثل مرض الزهايمر ومرض باركنسون، ولا توجد توصيات محددة للكمية الموصي بها من السمسم للأعصاب، بينما ينصح الخبراء بتناول 2-3 ملاعق كبيرة من بذور السمسم أو 2 ملعقة كبيرة من زيت السمسم يوميًا. ف

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لزيادة الوزن السمسم طعام غني بالسعرات الحرارية والعناصر الغذائية، مما يجعله خيارًا جيدًا لزيادة الوزن، حيث يحتوي السمسم على حوالي 565 سعرة حرارية لكل 100 جرام، كما أنه مصدر جيد للبروتين والألياف والدهون الصحية، وفي المقابل أفادت إحدى الدراسات الطبية بأن السمسم يعزز عملية التمثيل الغذائي، لاحتوائه على البروتين الذي يساعد في بناء أنسجة العضلات، وإصلاح العضلات، وتعزيز قوتها، وضبط مستويات الطاقة بالجسم.

فوائدالسمسم للنساء ومن ضمن فوائد السمسم ما يتحقق للنساء جراء تناول السمسم أو تضمنيه في النظام الغذائي اليومي، حيث العناصر الغذائية العالية الموجودة في السمسم، والتي تؤدي بدورها إلى وقاية النساء من هشاشة العظام بعد انقطاع الطمث، كما يحتوي السمسم على مركبات نباتية تشبه الاستروجين، وهو ما يفيد النساء في تقليل أعراض ما بعد انقطاع الطمث

. ويحتوي السمسم على نسبة جيدة من الألياف التي تدعم الجهاز الهضمي، وبالتالي يقي النساء الحوامل من الإمساك في الشهور الأولى من الحمل، ولكن يفضل تناول السمسم بعد استشارة الطبيب، وعلاوة على ذلك يساهم السمسم في خفض نسبة الكوليسترول في الدم وتقليل الدهون الثلاثية، ويتمتع بخصائص مضادة للالتهابات تفيد النساء تحديدا. فوائد السمسم للرجال أما فوائد السمسم للرجال، فإن كلمة السر فيها هي مضادات الأكسدة وعنصر الزنك الموجود في السمسم، وهي مركبات مفيدة لتعزيز الصحة الجنسية، كما إنها تعمل على وقاية الرجال من أمراض القلب والاوعية الدموية والضغط، حيث الأمراض التي تؤثر سلبا على الصحة الجنسية، بالإضافة إلى أن السمسم يقوي العظام والعضلات ويزيد مستويات الطاقة، كما أن خصائصه المضادة للالتهابات تساهم في وقاية الرجال من التهابات البروستاتا. : فوائد السمسم للعظام والمفاصل والأعصاب.. 13 فائدة مذهلة لن تصدقهافوائد السمسم للعظام والمفاصل والأعصاب.. 13 فائدة مذهلة لن تصدقها