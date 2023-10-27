عدن - ياسمين التهامي - 4 حالات تستوجب العزل في حالة ظهور الأعراض الدالة عليها على الطلاب في المدارس بجميع مدن السعودية

الجمعة 27 اكتوبر 2023 الساعة 04:00

كشفت هيئة الصحة العامة بالمملكة العربية السعودية “وقاية” عن وجود 4 حالات تستوجب العزل في حالة ظهور الأعراض الدالة عليها على الطلاب في المدارس بجميع مدن ومحافظات المملكة.أشارت الهيئة إلى أن هذه الأعراض تشمل الكحة الشديدة وضيق التنفس وارتفاع درجة الحرارة وأي آلام في البطن أو الإسهال أو القيء بالإضافة إلى حدوث الطفح الجلدي الملحوظ.

وقد صرحت أنه في حال كانت المدرسة تشعر بالقلق من احتمال تفشي مرض أو عدوى فيروسية فإنه يجب التواصل وفق آلية التواصل والإبلاغ عن الحالات المعدية في المدارس للحصول على الدعم السريع مشيرة إلى أنه في حال استدعى الوضع اتخاذ أي إجراء وقائي من قبل ممثلي وزارة الصحة بالمنطقة، فإنه سيتم التنسيق على مستوى الشئون الصحية المدرسية بالمنطقة والمدرسة.

كما أوضحت هيئة وقاية إلى أن هناك 6 فرص لانتقال العدوى مثل الإفرازات وفضلات الجهاز الهضمي أو عن طريق التنفس وإفرازات الأنف والفم بالإضافة إلى التلامس المباشر من خلال الجلد أو اللعاب ومن خلال الاتصال غير المباشر مثل ملامسة الأسطح أو مواد مثل أقلام الرصاص والمناديل والملابس المتسخة وأدوات المائدة.