شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن السعودية تفاجئ العرب وتعلن عن موقفها تجاه غزة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، ضرورة وقف التصعيد العسكري في قطاع غزة، مشددا على رفضه لأي تهجير قسري للفلسطينيين.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بحث مع بايدن التصعيد العسكري الذي تشهده غزة حاليا والجهود المبذولة بشأنها.

وشدد الأمير محمد بن سلمان على ضرورة التهدئة ووقف التصعيد وعدم انفلات الأوضاع بما يؤثر على أمن واستقرار المنطقة وضرورة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني ورفع الحصار عن غزة والحفاظ على الخدمات الأساسية والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية والطبية.

كما أوضح أهمية العمل لاستعادة مسار السلام بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وتحقيق السلام العادل والشامل.

من جهته أعرب الرئيس الأمريكي عن شكره لولي العهد على ما يبذله من جهود لخفض وتيرة التصعيد وعدم اتساعه في المنطقة.

هذا، ويواصل الطيران الحربي الإسرائيلي لليوم الـ 19 على التوالي منذ بداية عملية "طوفان الأقصى" يوم 7 أكتوبر قصف المناطق المأهولة والمدنيين بمناطق متفرقة في قطاع غزة.

وأسفر عن مقتل أكثر من 5400 فلسطيني وإصابة أكثر من 18000 آخرين غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن بجروح متفاوتة.

ويشهد الوضع الإنساني في غزة كارثة غير مسبوقة، بلغت معه المنظومة الصحية مرحلة هي الأسوأ في تاريخها.

جدير بالذكر أن الجيش الإسرائيلي أعلن عزمه على تكثيف ضرباته ضد غزة استعدادا للمرحلة المقبلة من هجومه على القطاع.

كما تشهد الحدود الجنوبية اللبنانية توترا منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" يوم السبت 7 أكتوبر.

من المهم الإشارة إلى أن "حزب الله" اللبناني أعلن مقتل عدد من عناصره جراء قصف إسرائيلي وعمليات عسكرية، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي مصرع عدد جنوده إثر اشتباكات مسلحة وقصف من لبنان.

المصدر: RT + وكالة الأنباء السعوديةالسعودية تعلن موقف جديد بشأن احداث غزة فاجئت به العرب ! .