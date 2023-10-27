شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن ضعي النشا على شعرك وهيبقى كأنه كيراتين طبيعي بهذه الطريقة وستبهري من النتيجة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الشعر هو تاج المرأة، ولذلك تهتم النساء بجمال وصحة شعرهن. هناك العديد من الطرق المختلفة لفرد الشعر، منها الطرق الكيميائية التي قد تسبب تلف الشعر، ومنها الطرق الطبيعية التي تحافظ على صحة الشعر، وتعد وصفة النشا من الوصفات الطبيعية التي تساعد على فرد الشعر المجعد، والنشا مادة طبيعية تُصنع من حبوب الأرز، وتحتوي على العديد من الفوائد للشعر، منها: تقوية الشعر وزيادة كثافته، وتنعيم الشعر وتقليل تجعده، وترطيب الشعر وجعله أكثر لمعانًا

: كوب من ماء الأرز. ملعقة كبيرة من النشا. ملعقة صغيرة من زيت الزيتون أو زيت اللوز الحلو. طريقة التحضير: يُنقع الأرز في الماء لمدة نصف ساعة. يُصفى الأرز ويوضع ماء الأرز في وعاء. يُضاف النشا إلى ماء الأرز ويقلب جيدًا حتى يذوب النشا تمامًا. يُضاف زيت الزيتون أو زيت اللوز الحلو إلى الخليط ويقلب جيدًا. يُوزع الخليط على الشعر ويُدلك فروة الرأس به جيدًا. يُترك الخليط على الشعر لمدة 30 دقيقة. يُغسل الشعر بالماء والشامبو. نصائح لتحضير وصفة النشا لفرد الشعر يُفضل استخدام ماء الأرز الطازج. يُمكن إضافة ملعقة صغيرة من العسل إلى الخليط لزيادة ترطيب الشعر. يُمكن إضافة ملعقة صغيرة من الحليب إلى الخليط لجعل الشعر أكثر نعومة. يُفضل تكرار استخدام الوصفة مرة واحدة أسبوعيًا للحصول على أفضل النتائج. تعد وصفة النشا من الوصفات الطبيعية الآمنة التي تُساعد على فرد الشعر المجعد دون التسبب في تلفه، ويُمكن استخدام هذه الوصفة للحصول على شعر ناعم ومستقيم وصحي.

ضعي النشا على شعرك وهيبقى كأنه كيراتين طبيعي بهذه الطريقة وستبهري من النتيجة.