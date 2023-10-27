شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن بدون سم او مصيدة تخلص من الفئران نهائيا في منزلك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - التخلص على الفئران نهائيا، مما لا شك فيه أن ظهور الفئران في أي منزل يسبب الكثير من الذعر وخاصا السيدات عندما تتفاجئين بوجودهم بالبيت وتشعر بالخوف الشديد خاصا إذا كانوا موجودين داخل المطبخ، فتضطر بعض الفتيات والسيدات إلى التخلص من الطعام إذا كان مكشوفا، تتغذى الفئران على الجبن والخبز والحبوب بجانب العديد من الأطعمة الأخرى المختلفة الموجودة بالمنزل، وتنتشر الفئران بالمزارع والحدائق والقاذورات، المصارف حيث إنها تفضل العيش في هذه البيئة.

كيف يمكن القضاء والتخلص على الفئران نهائيا من المنزل بدون سم؟

فتلجأ بعض السيدات بوضع طبقة من السم على قطعة من الخبز أو الجبن وتركها بعيدا عن متناول الأطفال لالتقاطها والتخلص من الفئران والبعض الآخر لا يفضل هذه الطريقة لطردهم من المنزل ويبحث عن طرق أمنة للقضاء عليهم، وقد قدمنا لكم في مقال سابقآآ

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سبب ظهور الفئران في البيت بشكل متكرر

الفوضى وعدم ترتيب الأماكن من أسباب جذب الفئران إلى المنزل، وتتمثل في كل ما هو مركون بطريقة عشوائية وغير مستخدمة مثل صناديق الأجهزة الكهربائية والمنزلية، أوراق دراسية مهملة، أكياس بلاستيك لحفظ الطعام والخضروات الطازجة التي تأتي بها كل سيدة من الأسواق ولم تتخلص منها سريعا، ملابس قديمة ولم تستخدم مرة أخرى.

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يجب على ربه المنزل تنظيف أركان البيت بصفة يومية والتخلص من أي قاذورات وخاصا بالمطبخ.

يجب التأكد من إزالة بقايا الطعام المتناثرة وحفظ الخبز والفاكهة والعصائر في علب محكمة الغلق وليس أكياس بلاستيك.

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يجب التأكد من إغلاق فتحات جميع النوافذ الموجودة بالمنزل والتأكد من عدم وجود شقوق الجدران وسدها الأسمنت.

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يجب غلاق غطاء حوض المرحاض سريعا عند مشاهدة الفئران ويجب وضع وزن ثقيل فوقه مثلا طبق أو جردلا مملءا بالماء حتى لا يتمكن الفأر من الخروج.

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يمكنك استخدام جهاز خاص يصدر الموجات الصوتية التي تساعد على طرد الفئران مما تسبب لها من إزعاج لها في الحال وتترك المنزل هربا من سماع هذا الصوت.

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طرق منزلية طبيعية تساعدك على التخلص من الفئران نهائيا

خمس ملاعق كبيرة من زيت الثوم المركز.

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خمس ملاعق كبيرة من زيت النعناع.

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خمس ملاعق خل.

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لتر ماء.

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طريقة التحضير والاستخدام

اخلطي المكونات السابقة في وعاء عميق ثم ضعيهم في قارورة لا يمكنك استخدامها مرة أخرى.

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ضيفي لتر الماء، ثم رجي المكونات جيدا، ووزعي الخليط في الأماكن التي تظهر بها الفئران.

كيف يمكن القضاء والتخلص على الفئران نهائيا من المنزل بدون سم؟.