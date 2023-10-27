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عدن - ياسمين التهامي - تعرف على المبلغ المطلوب السعودية تفرض رسوم مالية جديدة لأداء مناسك العمرة
الجمعة 27 اكتوبر 2023 الساعة 04:31
أعلنت السعودبة عن رسوم مالبة جديدة لمن يرغب ين في أداء العمرة.
ويمكن للراغبين في العمرة من المقيمين والمواطنين السعوديين في المملكة ، التقديم على طلب تصريح حجز العمرة بكل سهولة عبر منصة " نسك " .
والرسوم المطلوبة لأداء العمرة." 753 ريال سعودي" مقابل استخراج التصريح إلكترونيًا.
و لا تشمل الرسوم قيمة تذكرة الطيران والإقامة داخل الفندق.
السعودية تفرض رسوم مالية جديدة لأداء مناسك العمرة .. تعرف على المبلغ المطلوب