عدن - ياسمين التهامي - شاهد جورجينا توثق لحظة حضورها مباراة النصر والدحيل القطري

الجمعة 27 اكتوبر 2023 الساعة 04:19

وثقت صديقة لاعب النصر كريستيانو رونالدو، جورجينا رودريغز، حضورها مباراة النصر والدحيل القطري ضمن دوري أبطال آسيا لكرة القدم على ملعب الأول بارك أمس الثلاثاء.

وظهرت رودريغز في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي ترتدي تيشرت النصر، وتوثق لقطات لها داخل المصعد، ولقطات أخرى أثناء تواجدها في المدرجات.

الجدير بالذكر، أن النصر فاز على الدحيل القطري بنتيجة 4-3.

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