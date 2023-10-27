شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد : بلمح البصر..أفعى أناكوندا تبتلع رجل أثناء وقوفه على النهروعندما أستقر في أحشائها حدثت مفاجأة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم -

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خرج رجل سالم من جوف أفعى أناكوندا بعد أن ابتلعته، آآ فكيف حدث ذلك؟آآ ذهب ريتشارد هارتس إلى أمريكا الجنوبية لاصطياد افعى أناكوندا، آآ ورغم صعوبة الأمر إلا أنه غامر لإشباع رغبته.

قام ريتشارد باتخاذ القرار بعد أن شاهد إعلان على الإنترنت بجائزة مقدارها 50 الف دولار لمن يحظر أفعى أناكوندا، آآ فقام بحزم حقائبة والسفر إلى أمريكا الجنوبية.

شاهد : بلمح البصر..أفعى أناكوندا تبتلع رجل أثناء وقوفه على النهروعندما أستقر في أحشائها حدثت مفاجأة.