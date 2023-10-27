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يعد تنظيف الكلى والكبد من الأمور الضرورية التي يجب أن يهتم بها الشخص للحفاظ على الأجهزة الحيوية بالجسم للقيام بوظائفها

كما أنها مليئة بالمركبات المضادة للالتهابات مثل الإندولات وهي مصدر ممتاز للألياف، بالإضافة إلى ذلك ، يمكن استخدام القرنبيط المهروس بدلاً من البطاطس للحصول على طبق جانبي منخفض البوتاسيوم. 2- التوت الأزرق مليء بالعناصر الغذائية وهو أحد أفضل مصادر مضادات الأكسدة التي يمكنك تناولها على وجه الخصوص ، يحتوي التوت الحلو على مضادات الأكسدة التي تسمى الأنثوسيانين ، والتي قد تحمي من أمراض القلب وب أنواع السرطان والتدهور المعرفي ومرض السكري . 3- العنب الأحمر ليس فقط لذيذًا ولكنه يوفر أيضًا الكثير من

التغذية في عبوة صغيرة، كما إنها غنية بفيتامين ج وتحتوي على مضادات الأكسدة التي تسمى الفلافونويد ، والتي ثبت أنها تقلل الالتهاببالإضافة إلى ذلك ، يحتوي العنب الأحمر على نسبة عالية من الريسفيراترول ، وهو نوع من الفلافونويد ثبت أنه يفيد صحة القلب ويقي من مرض السكري والتدهور المعرفي

: فاكهة جبارة صغيرة الحجم تفتت حصوات الكلى وتدر البول وتكنس السموم من الجسم..تعرف عليها