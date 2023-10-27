علامة في الصباح تدل على انخفاض شديد في متسويات فيتامين B12 الهام لجسمك

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عدن - ياسمين التهامي - يمكن أن ينتج عن نقص فيتامين ب 12 مجموعة من التأثيرات المقلقة على الجسم ، مما يعطل الحياة اليومية في هذه العملية. كيف تستيقظ في الصباح يمكن أن تشير إلى انخفاض مستويات B12.
من الصعب المبالغة في أهمية الحصول على ما يكفي من فيتامين ب 12 في نظامك الغذائي. يساعد الفيتامين في إنتاج خلايا الدم الحمراء ، والحمض النووي ، والعمل الطبيعي للجهاز العصبي. إذا لم يقنعك ذلك ، فربما تقنعك الآثار الحادة لانخفاض مستويات B12.
يمكن أن تتبع هجمة الأعراض نقص فيتامين ب 12 ، وبعضها يمكن أن يعيق قدرتك على العمل.
يحذر هولاند وباريت من أنه إذا كنت تستيقظ متعبًا ، على الرغم من حصولك على نوم جيد ليلاً ، فقد تنضب مستويات B12.
وذلك لأن نقص فيتامين ب 12 يمكن أن يسبب ضعفًا وتعبًا مستمرين.
كيف؟ يساعد فيتامين ب 12 على تكوين خلايا الدم الحمراء وتنقل خلايا الدم الحمراء الأكسجين من رئتيك إلى أنحاء الجسم.
يوضح هولاند وباريت: "الأكسجين مهم لعضلاتك وللتعافي بعد المجهود أو التمرين".
علاوة على ذلك ، يساعد فيتامين ب 12 أيضًا في استقلاب البروتين ، وهو أمر مهم لبناء العضلات.
يوضح هولاند وباريت: "هذا يعني أنه بغض النظر عن مقدار النوم الجيد الذي تحصل عليه في الليل ومقدار ما تمارسه من التمارين أثناء النهار ، ستظل تشعر بالتعب والضعف إذا لم تحصل على ما يكفي من فيتامين ب 12".
تشمل العلامات المنبهة الأخرى لنقص فيتامين ب 12 ما يلي:
ضيق التنفس شعور بالاغماء الصداع جلد شاحب دقات قلب ملحوظة (خفقان) سماع الأصوات القادمة من داخل الجسم وليس من مصدر خارجي (طنين الأذن) فقدان الشهية وفقدان الوزن.
وفقًا لـ NHS ، يجب أن ترى طبيبًا عامًا إذا كنت تعاني من أعراض نقص فيتامين ب 12.
يوضح الجسم الصحي: "يمكن تشخيص هذه الحالات غالبًا بناءً على الأعراض ونتائج فحص الدم".
من المهم بشكل مضاعف تشخيص نقص فيتامين ب 12 وعلاجه في أسرع وقت ممكن.
تحذر هيئة الخدمات الصحية الوطنية "على الرغم من أن العديد من الأعراض تتحسن مع العلاج ، إلا أن بعض المشكلات التي تسببها الحالة يمكن أن تكون لا رجعة فيها إذا تُركت دون علاج".
هل أنا في خطر؟ هناك نوعان من عوامل الخطر الرئيسية لنقص فيتامين ب 12 - فقر الدم الخبيث والنظام الغذائي.
فقر الدم الخبيث - السبب الرئيسي لنقص فيتامين ب 12 في المملكة المتحدة - هو حالة من أمراض المناعة الذاتية حيث يهاجم جهازك المناعي خلايا معدتك التي تنتج العامل الداخلي - وهو بروتين يستخدمه جسمك لامتصاص فيتامين ب 12.
يمكن أن يصاب بعض الأشخاص بنقص فيتامين ب 12 نتيجة عدم الحصول على ما يكفي من فيتامين ب 12 من نظامهم الغذائي.
يتعرض النباتيون والنباتيون بشكل صارم لخطر الإصابة بنقص فيتامين ب 12 لأن فيتامين ب 12 يوجد أساسًا في اللحوم والأسماك ومنتجات الألبان.
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