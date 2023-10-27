عدن - ياسمين التهامي - وداعا لجبنة أبو ولد.. بكوب لبن واحد اصنعي ألذ الجبن المثلثات في البيت بكل سهولة

الجمعة 27 اكتوبر 2023 الساعة 07:12

بن المثلثات في البيت، تعتبر الجبنة المثلثات واحدة من أشهر أنواع الجبن المحببة من الجميع كباراً وصغاراً، ومع عودة المدارس يزداد الإقبال على شراء الجبن المثلثات لتقديمها للأطفال في اللانش بوكس، ولكن في الفترة الأخيرة شهدت أسعار الجبن المثلثات ارتفاع كبير جداً في الأسعار، والأمهات تبحث عن كيفية إعداد الجبن المثلثات في البيت وتكون بنفس نتيجة الجاهزة تماماً ونفس الطعم أيضاً، حيث يمكن تحضيرها من خلال كوب واحد من اللبن وبعض المكونات الأخرى المختلفة، فتابعونا في هذا المقال طريقة عمل الجبنة المثلثات في البيت. في الفترة الأخيرة أصبحت كافة الأمهات وربات البيوت يفضلن عمل الوصفات المختلفة في البيت بأنفسهم وهذا لضمان جودة المكونات والتوفير أيضاً، والجبن المثلثات يمكن بكل سهولة على الأمهات إعدادها في البيت بكل سهولة ولكونها محبب من الجميع بشتى ومفيد جداً للجسم لكونها تحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن التي يحتاج لها الجسم إليكم مكوناتها: المكونات كوب كبير لبن. ربع كوب زيت نباتي. ملعقتين من الجبن الكريمي. ملعقتين كبيرتين دقيق. ربع كوب زبدة. رشة ملح. ملعقة خل أبيض. 2 قطعة جبن مثلثات. طريقة التحضير من السهل جداً وبسرعة كبيرة تحضير الجبن المثلثات في البيت بكل سهولة بالخطوات التي تمثل في التالي: في وعاء الخلاط نقوم بوضع كافة المكونات معاُ من الملح والجبن الكريمي واللبن والدقيق والزبدة والزيت والجبن المثلثات ونقوم بخفقهما جيداً حتى تتجانس كل المكونات معاً ويتكون خليط كريمي كثيف وسميك. بعد ذلك نقوم بتسوية الخليط على النار لدقائق ليصبح قوامه صلب. في طبق مستدير نقوم بسكب الخليط ونجمده وبعد ذلك يقسم الجبن لمثلثات من خلال السكينة. وبتلك الخطوات السابقة نكون قدمنا بإعداد الجبن المثلثات وتقديمها لعمل السندويتشات وبالهناء والشفاء. طريقة عمل الجبن الكريمي المثلثات من خلال إحضار لتر من اللبن ويرفع على النار ويترك ليغلي، ثم نضيف للبن ربع كوب خل ونقلبه جيداً مع اللبن. نقوم بتصفية اللبن وإخذ الجبن التي تم تصفيتها من اللبن ووضعها في الخلاط مع الزبدة ونقوم بخفقهما جيداً ليتكون خليط كريمي.