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عدن - ياسمين التهامي - لبان الذكر هو مادة صمغية تستخرج من شجرة الكندر، ويستخدم منذ القدم في العديد من الأغراض، بما في ذلك العلاجات الطبية والتجميلية، ويحتوي لبان الذكر على العديد من العناصر الغذائية والمركبات المفيدة للبشرة، مثل:

مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية البشرة من أضرار الجذور الحرة، والكولاجين الذي يعزز صحة البشرة ويمنع ظهور التجاعيد، والخصائص المضادة للالتهابات التي تساعد على علاج حب الشباب والتهابات الجلد الأخرى.

كولاجين لبان الذكر للبشرة هيفتح البشرة 3 درجات والتخلص من تصبغات الشمس

طريقة عمل ماسك لبان الذكر للبشرة

هناك العديد من الوصفات الطبيعية التي يمكن تحضيرها باستخدام لبان الذكر للبشرة، ومن أشهرها ماسك لبان الذكر والنشا.

المكونات:

ملعقة كبيرة من لبان الذكر.

ملعقة كبيرة من النشا.

ربع كوب من الماء.

طريقة التحضير:

يُطحن لبان الذكر جيدًا.

يُضاف الماء إلى لبان الذكر ويُوضع على نار هادئة حتى يذوب لبان الذكر تمامًا.

يُرفع الخليط عن النار ويُضاف النشا مع التقليب المستمر حتى يصبح القوام متماسكًا.

يُترك الخليط ليبرد تمامًا.

يُوضع الماسك على البشرة لمدة 15 دقيقة.

يُغسل الماسك بالماء الفاتر.

نصائح عند تطبيق الماسك على البشرة

يُفضل وضع الماسك على البشرة بعد تنظيفها جيدًا.

يُمكن تكرار استخدام الماسك مرتين أو ثلاث مرات أسبوعيًا للحصول على أفضل النتائج.

فوائد ماسك لبان الذكر للبشرة

يُعد ماسك لبان الذكر من أفضل الماسكات الطبيعية التي يمكن استخدامها للبشرة، فهو يتمتع بالعديد من الفوائد، ومن أهمها:

تفتيح البشرة وتوحيد لونها.

التخلص من حب الشباب والبثور السوداء.

إزالة خلايا الجلد الميت وتجديد البشرة.

ترطيب البشرة وتغذيتها.

شد البشرة ومنع ظهور التجاعيد.

ماسك لبان الذكر هو وصفة طبيعية آمنة وفعالة للعناية بالبشرة، فهو يساعد على تحسين مظهر البشرة وجعلها أكثر صحة وجمالًا.