شكرا لقرائتكم خبر عن اشرب كوب قبل النوم بربع ساعة ستشعر بالنعاس فورا.. أفضل عشبة فعالة لعلاج الأرق وقلة النوم!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعتبر علاجات الأرق من العلاجات التي لا تعد ولا تحصى ولكن على الرغم من ذلك يكون لها الكثير من الآثار السلبية لهذا السبب لا ينصح بالاقتراب منها بأي شكل من الأشكال، ولهذا السبب سوف توفر لكم مشروب يوفر لكم الهدوء والشعور بالراحة طوال اليوم لذلك تابع معنا المقال.

مكونات الوصفة للتخلص من الارق

تعتبر عشبة النعناع واحدة من ضمن الأعشاب المهدئة للجسم والتي ننصحك بالتخلص منها ومو ضمن مكونات الوصفة هي الآتي:

أوراق النعناع الجافة أو الطازجة حسب الرغبة.

إحضار مقدار ليمونة.

معلقة من السكر أو عسل النحل حسب ما ترغب. طريقة التحضير

هذه الوصفة تكون في منتهى السهولة وليست بها أي نوع من التعقيدات وذلك لا بد من اتباع الخطوات التالية :

في وعاء على النار لا بد من إضافة كوب ونصف من الماء مع إضافة اوراق النعناع الجافة أو الطازجة.

لا بد أن نترك هذا النايك حتى يصبح لون الماء باللون الأخضر وهذا يعني في هذه الحالة أن النعناع تم إخراج العصارة الموجودة به.

لا بد من تصفية المكون من وجود أي شوائب وذلك عن طريق استخدام المصفاة.

لا بد من تقطيع الليمون إلى نصفين ونضعها في النعناع..

لا بد من إضافة كمية من السكر أو عسل النحل حسب رغبتك فيه.

فوائد النعناع

من ضمن فوائد النعناع هي الفوائد الآلية:

سوف يخلصك من مشاكل القلق والعصبية والتوتر وذلك يرجع إلى أنه يستخدم كمهدي بحد ذاته.

يعمل على تقوية المناعة ويعمل على مهاجمة الخلايا السرطانية التي تكون موجودة في الجسم.

سوف يساعد على تهدئة الجهاز العصبي كما أنه يخلصك من الامساك وهذا يرجع إلى أنه يحتوي على الألياف.

يعمل على رفع مستوى فيتامين ب ١٢ والذي يعتبر مقوي للأعصاب.

يعمل على التخلص من كل مشاكل المعدة منها آلام الطمث