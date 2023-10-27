شكرا لقرائتكم خبر عن هتخس في أسبوع.. طريقة رجيم التمر واللبن هتخس 7 كيلو خلال أسبوع اعرف الطريقة فوراً والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عمل التمر على القضاء علي الوزن الزائد، حيث انه يمتلك علي كلا من الألياف والأحماض الدهنية. التي تقوم بإبعاد السموم من الجسم والعمل علي تحسين مستوي السكر بالدم بالإضافة إلى القضاء علي الالتهابات. حيث يعمل التمر على محاربة الشعور بالجوع، ويمنح الشعور بالشبع دائما. لأن يحتوي على الكربوهيدرات والألياف الغذائية والبروتين والدهون والعديد من المعادن المهمة للجسم. مثل، الحديد والماغنسيوم والنحاس والكالسيوم والصوديوم والأملاح وكثير من الفيتامينات مثل A,B1,2.C. وجميع تلك العناصر مهمة جدا للجسم ولها الكثير من الفوائد. نستعرض طريقة التمر واللبن الذي يقوم بإنقاص وزن الجسم 7 كيلو جرام خلال 14 يوم فقط تابعوا معنا. رجيم التمر واللبن

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