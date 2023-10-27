شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن صدمة لجماهير النصر السعودي.. كريستيانو رونالدو يفجعهم بخبر مأساوي! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - رونالدو قادر على الاستمرار في الملاعب حتى عمر 41 عامًا على الأقل رونالدو يستطيع الاستمرار في الملاعب يعبر ديميتار برباتوف، مهاجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، عن تفاؤله بقدرة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على الاستمرار في ممارسة كرة القدم حتى يصل إلى عمر 41 عامًا على الأقل. وبالنظر إلى أداء رونالدو الرائع في الفترة الأخيرة، فإنه لا يوجد سبب يدفعه للتفكير في الاعتزال. رونالدو يواصل التألق

بالرغم من بلوغه سن 38 عامًا، إلا أن رونالدو لا يظهر أي علامات على التراجع في مستواه. فهو مازال يواصل تسجيل الأهداف مع منتخب البرتغال، وقد سجل ثنائية في مباراة ضد سلوفاكيا يوم الجمعة الماضي، مما أهلهم للتأهل إلى بطولة أمم أوروبا 2024. ومع استمرار رونالدو في تألقه مع فريقه الحالي النصر السعودي، حيث سجل 17 هدفًا منذ بداية موسم 2023-2024، فإنه لا يوجد أي سبب يدفعه للتفكير في الاعتزال. رونالدو يستمر بإثبات قوته

ديميتار برباتوف يعتقد أن رونالدو لديه القدرة على اللعب لمدة عامين أو ثلاثة أعوام أخرى. ورغم أن بعض الناس قد يعتبرون أن الدوري السعودي أبطأ وليس بنفس جودة الدوري الإنجليزي، إلا أن رونالدو مازال يثبت أنه لاعب ممتاز وقادر على تحقيق النجاح في أي دوري يلعب فيه. كريستيانو رونالدو يستعد للعودة إلى الملاعب مع النصر

يستعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للعودة إلى الملاعب مع فريقه الجديد النصر في المباراة المقبلة ضد ضمك في الدوري السعودي. وقد تم توقيع العقد بين النصر ورونالدو في أغسطس الماضي، ومنذ ذلك الحين، كان اللاعب في فترة استراحة قصيرة قبل العودة إلى التدريبات مع الفريق. رونالدو يستعد للعودة بقوة

تحدث المدير الفني لفريق النصر، بيتر برباتوف، عن استعداد رونالدو للعودة إلى الملاعب وقال: "رونالدو يستعد بقوة للعودة إلى الملاعب، لقد قضى فترة راحة قصيرة بعد توقيع العقد والآن هو جاهز للعب مع الفريق وتقديم أفضل مستوى له".

وأضاف: "رونالدو سيكون إضافة قوية للفريق، وسيساهم بخبرته ومهاراته في تعزيز قوة الهجوم وتحقيق النجاحات. نحن متحمسون لرؤية ما يمكن أن يقدمه في المباريات القادمة". رونالدو وتحقيق الأهداف

تحدث برباتوف أيضًا عن تطلعات رونالدو وقال: "رونالدو هو لاعب يسعى دائمًا لتحقيق الأهداف، وهذا هو ما يجعله لاعبًا استثنائيًا. إنه يعمل بجدية واجتهاد لتحقيق الفوز وتسجيل الأهداف، وهذا ما يميزه عن غيره من اللاعبين".

وتابع: "لقد أصبح قويًا، خاصة مؤخرًا مع أدائه وأهدافه مع البرتغال، لقد ساعد البرتغال في التأهل إلى يورو 2024، وفي يوم من الأيام ستأتي آخر بطولة له بالطبع، لكن دعونا لا نفكر في ذلك الآن دعونا نتركه كما هو، وأنا كذلك". رونالدو وأهدافه المستقبلية

واختتم برباتوف بالحديث عن طموحات رونالدو وقال: "بالتأكيد سيفاجئنا بقرار آخر قريبًا، في الوقت الحالي، كريستيانو يتقدم بقوة لذا نحن بحاجة إلى الاستمتاع بمشاهدته وهو يلعب حتى يقرر أن يقول كلمة النهاية".

وخرجت مؤخرًا بعض التقارير عن رغبة رونالدو في مواصلة اللعب مع النصر حتى عام 2027، مما يعني أنه يمكن أن يضع المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026 في حسبانه.

كما وضع رونالدو لنفسه هدفًا طموحًا يتمثل في تسجيل 1000 هدف في مسيرته قبل الاعتزال، خاصة وأن رصيده الحالي يبلغ 857 هدفًا، وإذا استمر في التهديف بالمعدل الحالي، فقد يصل إلى الرقم المنشود خلال سنوات قليلة. عودة رونالدو إلى الملاعب

ومن المقرر أن يعود رونالدو إلى الملاعب مع النصر، وذلك عندما يستضيف ضمك ضمن منافسات الجولة العاشرة في دوري روشن السعودي 2023-2024 يوم السبت المقبل..