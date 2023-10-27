شكرا لقرائتكم خبر عن خلطه بذور الكتان والنشا السحرية للشعر التالف والخشن..نتائج رهيبة من اول استخدام والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - خليط جل بذور الكتان والنشا من الأدوات الطبيعية التي تساعد على تنعيم الشعر الخشن بطريقة مذهلة وتغذيته، وتقوم بجعل الشعر أكثر انسيابية ونعومة في وقت قياسي، كما تساعد على التخلص من القشرة التي تسبب لصاحبها الإحراج نهائياً، وهي مزيج رائع في إطالة الشعر وزيادة نعومته، ولمعرفة كيفية تحضيرها فلنتابع معا كيفية القيام بذلك. المكونات اللازمة لعمل تركيبة چل بذور الكتان والنشا تحتوي الخلطة على مكونات سهلة ويمكن لكل شخص إحضارها إن لم تكن موجودة في المنزل: ‌ملعقة من بذور الكتان. ‌ملعقة كبيرة من النشا. ‌فنجان صغير من زيت الزيتون. ‌كوب من الماء الساخن.طريقة التحضير 1- القيام بوضع بذور الكتان في الساخن وترك الكوب لمدة ثلاث ساعات حتى يصبح الخليط ثقيل القوام. 2- نقوم بتصفية البذور جيداً حتى يكون لدينا خليط ثقيل القوام بدون بذور نهائياً. 3- بعد ذلك نضيف النشا ونقوم بتقليب المكونات مع بعضها حتى تمام الامتزاج. 4- نقوم بإضافة زيت الزيتون مع التقليب باستمرار ورفق حتى نحصل على القوام الكريمي.طريقة الإستخدام 1- في البداية نغسل الشعر بالشامبو ويترك حتى يجف تماماً، ثم نقوم بتقسيم الشعر إلي جزئين.نقوم بوضع الخليط على الشعر من الجذور مع التركيز على الأطراف ثم تمشيط الشعر بواسطة مشط خشبي. 3- سنلاحظ أن الشعر صار أكثر نعومة ويتم تمشيطه بسهولة، بعد ذلك نقوم بلف فروة الرأس بكيس بلاستيكي وتركه لمدة ساعتين. 4- بعد ذلك نقوم بغسل الشعر بالشامبو مرة أخرى ويتم دهنه بزيت الزيتون أو اللوز الحلو وسوف نلاحظ الفرق من أول استخدام. 5- من الأفضل استخدام المزيج على الشعر ثلاث مرات في الأسبوع حتى الوصول للنتيجة المطلوبة. خلطه بذور الكتان والنشا السحرية للشعر التالف والخشن..نتائج رهيبة من اول استخدام