عدن - ياسمين التهامي - حضري بسكويت اليانسون في البيت بطريقة سهلة وبمكونات غير/ مكلفة.. في 10 دقائق فقط

الجمعة 27 اكتوبر 2023 الساعة 10:33

بسكويت اليانسون في البيت بطريقة سهلة وبمكونات غير مكلفة.. في 10 دقائق فقط إن بسكويت الينسون هو من المخبوزات التي تعرف برائحتها العطرية ومذاقه اللذيذ الذي يعشقه الكبار والصغار. من خلال السطور التالية في هذا المقال إليك عزيزتي هذه الطريقة البسيطة لصنع بسكوت الينسون في المنزل بدون جهد. *المكونات: كوب وربع من الدقيق الفاخر أو الخاص بالبسكوت. نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر. ربع ملعقة صغيرة من ملح الطعام. ملعقة صغيرة بذور الينسون المطحونة. نصف كوب زبدة طرية بدرجة حرارة الغرفة. نصف كوب من السكر الأبيض. حبة من البيض متوسطة الحجم. ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة. *الطريقة: في البداية قومي بتسخين الفرن إلى 180 درجة مئوية، ثم قومي بتبطين صينية الخبز بورق الزبدة لتتجنبي عدم التصاق البسكوت بالصاج. ثم بعد ذلك أحضري وعاء من البلاستيك متوسط الحجم، قومي بنخل الدقيق به، ثم ضيفي البيكنج بودر، والملح وبذور الينسون المطحونة، وأحرصي على تقليب المكونات جيدا في جميع الاتجاهات. قومي بإحضار وعاء آخر كبير وغويط، وضعي به الزبد والسكر وأخفقي بمضرب البيض على سرعة متوسطة لمدة خمس دقائق الزبدة والسكر حتى تصبح خفيفة ومنفوخة. والآن أضيفي البيضة والفانيليا إلى خليط الزبدة وقومي يخفقهما معا حتى تمام تجانس المكونات. ثم بعدها قومي بإضافة خليط الدقيق الجاف تدريجيا إلى خليط الزبدة وأخفقيهم جميعا حتى يتشكل قوام عجينة لينة. قومي بتشكيل العجينة إلى كرة كبيرة وقسميها إلى قطع صغيرة ثم قومي بتشكيلها إلى أشكال مستطيلة. بعد ذلك ضعي القطع على صينية الخبز بمسافة بين كل قطعة والأخرى لأنها سيزداد حجمها ولكي لاتلتصق بأخرى أثناء الخبز. ثم أضغطي قليلا على كل قطعة بواسطة أشكال الكحك لإضفاء نقشة جميلة على البسكوت. ضعي الصينية في الفرن المسخن مسبقا لمدة 10-15 دقيقة أو حتى يصبح لون البسكوت ذهبيا فاتحا وبالتالي سوف يكون قد تم النضج. أخرجي الصينية من الفرن ودعي البسكوت يبرد تماما ثم قطعيه قطع رفيعه وأدخليه إلى الفرن مرة اخري ويقلب على الوجهين ثم يتم أخراج البسكوت ويترك ليبرد.