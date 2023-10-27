شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن النجم العالمي رونالدو يصعق عشاقه في جميع أنحاء العالم ويكشف بشكل نهائي عن موعد اعتزاله ! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين عبدالعظيم - أفادت مصادر مُطلعة أن نجم وقائد نادي النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو، قام بتغيير خطته حيال موعد نهاية مسيرته الكروية، حيث ينوي مواصلة لعب كرة القدم حتى عام 2027، بعد أن كان ينوي الاعتزال دوليًا عقب نهاية بطولة أمم أوروبا 2024.
وأشارت إلى أن رونالدو يريد أن يُجدد عقده مع نادي النصر لأربعة مواسم أخرى؛ من أجل تحقيق هدفه، باللعب في كأس العالم 2026 برفقة المنتخب البرتغالي، الأمر الذي سيجعل “الدون” ثاني لاعب في التاريخ، يخوض 5 نسخ مونديالية، إلى جانب المكسيكي رافا ماركيز.
يُذكر أن رونالدو يعيش فترة مميزة مع “العالمي” هذا الموسم، إذ يتصدر ترتيب هدافي دوري روشن السعودي، برصيد 10 أهداف مع تقديم 5 تمريرات حاسمة، ويحتل ناديه النصر المركز الثالث في جدول ترتيب المسابقة، برصيد 19 نقطة، أي بفارق 4 نقاط عن الهلال المتصدر..
كانت هذه تفاصيل خبر النجم العالمي رونالدو يصعق عشاقه في جميع أنحاء العالم ويكشف بشكل نهائي عن موعد اعتزاله ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على احداث الخليج نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.