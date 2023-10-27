نباتات وأشجار اذا شاهدتها ستصبح من الأغنياء… تنمو على تربة مليئة برواسب الذهب

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - تنمو على تربة مليئة برواسب الذهب..نباتات وأشجار اذا شاهدتها ستصبح من الأغنياء…صورةنباتات وأشجار اذا شاهدتها ستصبح من الأغنياء… تنمو على تربة مليئة برواسب الذهب

الحوض العظيم مثل أيداهو وأوريغون ونيفادا، ويعد وسيلة تقليدية يستخدمها عمال المناجم كمؤشر على وجود رواسب قيمة، وذلك بسبب أنه ينمو في التربة التي تحتوي على الرماد البركاني والذي يوجد عادة في المناطق التي يمكن أن تنتج فيها الفتحات الحرارية المائية القديمة الذهبنبات البوق الصحراوي

يعد مؤشر آخر يساعد المنقبين على معرفة مكان البحث عن الذهب، حيث يتطلب نموه معادن في التربة أكثر من معظم النباتات الصحراوية الأخرى، ومن المحتمل أن تكون الرمال الحمراء التي ينمو فيها البوق الصحراوي بالقرب من المعادن الثقيلة مثل الذهب، حيث يوجد نبات البوق الصحراوي بشكل شائع في الأجزاء القاحلة من الجنوب الغربي الأمريكي.نبات الميرمية الكبيرة ونبات رغل مبيض

عدّها المنقبون قديماً مؤشراً على وجود الذهب في غرب الولايات المتحدة، وفي ذلك الوقت لم يكن هناك دليل علمي على مقدرة النباتات هذه سوى الحكايات الشعبية، بعد تطور العلم الحديث وجد العلماء أن الميرمية تمتص المعدن.

حيث يمكن العثور على آثار صغيرة من الذهب في جذوره وسيقانه على وجه الخصوص. على الرغم من أن كمية الذهب داخل النباتات مجهرية فقط، إلا أن هناك كمية أكبر كلما اقتربت النباتات من رواسب الذهب، في النهاية كان القدماء على حقكيف تعرف الذهب في التراب في شجرة الحمى؟

ربما سمعت القول المأثور “المال لا ينمو على الأشجار”.حسنا ليس دائما. اكتشف العلماء الذهب في أوراق أشجار الحمى في أستراليا، وعلى عكس نبات الميرمية في غرب الولايات المتحدة، حيث يكون الذهب قريبا من التربة السطحية، تنمو شجرة الحمى على بعد أكثر من 100 قدم فوق الكنز المدفون

التربة المرتبطة برواسب الذهب

حتى الآن يعرف نوع التربة الأكثر شهرة والذي قد يشير إلى وجود الذهب باسم “الرمال السوداء”. الرمال السوداء هي بالتأكيد ليست دليلا على وجود الذهب في مكان قريب، إلا أن التربة تحتوي على الكثير من المعادن الثقيلة، أحدها الذهب.

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