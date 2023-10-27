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عدن - ياسمين التهامي - �الإمكان أن يساعد اختبار الشخصية هذا في تقديم رؤى عن أسباب تعاستك وإحباطك بالإضافة إلى كيفية تحقيق أقصى استفادة من إمكانياتك للشعور بالسعادة بناءً على شكل أصابع قدميك. فقط حددي شكل أصابع قدميك ثم مرري إلى الأسفل واكتشفي المزيد في السطور الآتية والشعور بمزيد من الأمان. اليوميات، الكتابة الإبداعية، الرسم، التمثيل أو الرقص كلها أنشطة يمكن أن تساعدك في التعرف على مواهبك وتقديرها، بالإضافة إلى الشعور بالرضا عن نفسك. ـ الشكل رقم 4: يعني هذا الشكل أنك غالباً ما تشعرين بالتوتر والانزعاج ، ليس فقط بسبب عواطفك ولكن أيضاً بسبب الطريقة التي تؤثر بها هذه المشاعر على حياتك. الميل الطبيعي هو أن تكوني حسودة ومنافسة مع الآخرين. إذا استغرقتِ بعض الوقت للنظر في الدوافع الكامنة وراء غيرتك من الآخرين، فقد تجدين أن مشاعر الاستياء لديك أسهل في التعامل معها. لكي تنجحي في التغلب على هذه الميول، من المفيد أن تصلي إلى حقيقة مخاوفك من خلال استخدام الشفاء أو العلاج النفسي أو العلاج بالتنويم المغناطيسي أو أي نهج آخر يعمل مع اللاوعي. ـ الشكل رقم 5: يعد الحديث السلبي عن النفس أو النقد الداخلي من أكثر الطرق فعالية لتقويض السعادة. هذا ما تصارعينه. لديك معايير عالية جداً لنفسك وقد يكون لديك ناقد داخلي صاخب يركز على السلبية. ومع ذلك، إذا كنتِ تريدين إجراء تغيير للأفضل، فلا يوجد ما يمنعك. من النصائح الشائعة الاحتفاظ بسجل لنجاحاتك وتهنئة نفسك أحياناً على إنجازاتك. حاولي كتابة ثلاثة أشياء إيجابية عن نفسك كل يوم. يمكنك إعادة تدريب صوت الناقد الداخلي، وتحويله إلى مصدر مساعدة بدلاً من مصدر إعاقة. إذا كنتِ ترغبين بأن تكوني سعيدة، فيجب أن تكوني قادرة على التعبير عن نفسك بحرية، ولا ينبغي خنق طاقتك بأي شكل من الأشكال. جربي شيئاً جديداً مع أصدقائك لطالما رغبتِ في القيام به ولكنك لم تفعلي شيئاً بعد. أصابع قدميك يكشف أسباب تعاستك وإحباطك وأسرارا كثيرة عن شخصيتك؟.. اعرفي المزيد"