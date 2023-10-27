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السعودية تفرض رسوم مالية جديدة لأداء مناسك العمرة .. تعرف على المبلغ المطلوب

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عدن - ياسمين التهامي - السعودية تفرض رسوم مالية جديدة لأداء مناسك العمرة .. تعرف على المبلغ المطلوب

الجمعة 27 اكتوبر 2023 الساعة 12:58

علنت السعودبة عن رسوم مالبة جديدة لمن يرغب ين في أداء العمرة. ويمكن للراغبين في العمرة من المقيمين والمواطنين السعوديين في المملكة ، التقديم على طلب تصريح حجز العمرة بكل سهولة عبر منصة " نسك " .والرسوم المطلوبة لأداء العمرة." 753 ريال سعودي" مقابل استخراج التصريح إلكترونيًا. و لا تشمل الرسوم قيمة تذكرة الطيران والإقامة داخل الفندق

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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