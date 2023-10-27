عدن - ياسمين التهامي - السعودية تفرض رسوم مالية جديدة لأداء مناسك العمرة .. تعرف على المبلغ المطلوب

الجمعة 27 اكتوبر 2023 الساعة 12:58

علنت السعودبة عن رسوم مالبة جديدة لمن يرغب ين في أداء العمرة. ويمكن للراغبين في العمرة من المقيمين والمواطنين السعوديين في المملكة ، التقديم على طلب تصريح حجز العمرة بكل سهولة عبر منصة " نسك " .والرسوم المطلوبة لأداء العمرة." 753 ريال سعودي" مقابل استخراج التصريح إلكترونيًا. و لا تشمل الرسوم قيمة تذكرة الطيران والإقامة داخل الفندق