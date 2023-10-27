تقرير أممي: نزوح أكثر من 22 ألف يمني جراء إعصار "تيج" في محافظتي المهرة وحضرموت

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت منظمة الهجرة الدولية، نزوح أكثر من 22 ألف شخص في محافظتي المهرة، وحضرموت (شرقي اليمن)، تأثراً بإعصار تيج.



وقالت المنظمة في تقرير لها، إنها رصدت نزوح ما مجموعه 3,689 أسرة تتكون من 22,134 شخصاً تأثراً بإعصار تيج في محافظتي المهرة وحضرموت، بين يومي 23 و25 أكتوبر 2023.



وأضافت أن غالبية أسر النزوح نشأت من محافظة المهرة وبواقع 3,384 أسرة، فيما نزحت 305 أسرة أخرى من محافظة حضرموت.



وأشارت منظمة الهجرة إلى أن الأمطار الغزيرة والفيضانات الناجمة عنها، بالإضافة إلى الرياح القوية جراء الإعصار تسببت في إحداث أضرار في البنية التحتية، وخلق كارثة إنسانية مع ظهور حاجة كبيرة للاستجابة الإنسانية والدعم في المناطق المتضررة.

