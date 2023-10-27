شكرا لقرائتكم خبر عن ضعي ملعقة منه خلف البوتاجاز واقضي على الصراصير الصغيرة في المطبخ تمامًا..تعرفي عليه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ضعي ملعقة منه خلف البوتاجاز واقضي على الصراصير الصغيرة في المطبخ تمامًا..تعرفي عليه