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عدن - ياسمين التهامي - طريقة عمل صينية الكفتة بالبطاطس والباذنجان في المنزل

طريقة عمل صينية الكفتة بالبطاطس، يوجد وجبة جديدة وطنية بالعديد من العناصر الهامة لجسم الإنسان وهي وصفة الكفتة مع البطاطس بالإضافة إلى القليل من الباذنجان فهي من أغرب الوصفات بالنسبة للمكونات ولكن تحتل مرتبة كبيرة من حيث المذاق والفائدة العائلة على من يتناولها، لذا سنوضح كافة المكونات المستخدمة في تحضير هذه الوصفة والخطوات التي من خلالها نحصل على أفضل مذاق، وذلك من خلال السطور التالية

مكونات عمل صينية الكفتة بالبطاطس والباذنجان

يوجد مكونات اساسية في عمل صينية الكفتة في الفرن مع البطاطس والباذنجان وهذه المكونات يتم احضارها من نفس المكان ومتاحة في المنزل بشكل مستمر وهي:

باذنجان مقلي.

بطاطس على هيئة دوائر مقلي.

صوص طماطم.

شرائح طماطم.

لحم مفرومة.

بيض وبقسماط.

بهارات متنوعة.

ملح وزيت.

خطوات تحضير صينية البطاطس والكفتة والباذنجان

هناك خطوات متبعة خاصة بالحصول على أنجح صينية كفتة بالبطاطس وهذه الخطوات تأتي على النحو التالي:

تشغيل الفرن الخاص بك قبل التجهيزات حتى يسخن.

تجهيز خلطة اللحمة وهي البقسماط وتواصل وملح مع اللحمة ونعمل على مزجها.

تشكيل الكفتة على هيئة دوائر وهذا لجعلها أفضل في المظهر مع باقي المكونات.

نقلي الكفتة ومن ثم قم برص كافة المكونات ووضع الصوص من فوق في الصينية.

نترك الصينية حتى يتم تشارب الصلصة واحترام الوجه معا.

تناول الوصفة بالهناء والشفاء وهي ساخنة مع الرز أو بمفردها.

طريقة أخرى لتحضير صينية الكفتة بالبطاطس والباذنجان

يوجد طريقة لمن لا يستطيع عمل الطريقة السابقة أو عدم القدرة على النجاح بها، وهي تحتوي على مكونات اساسية منها اللحمة المفرومة وبصل شرائح ومفروم، صلصة حمراء، جميع انواع التوابل، فلفل أخضر وألوان، القليل من الدقيق، باذنجان وبطاطس مقليان، بقدونس مقطع، وأتباع ما يلي:

إحضار مكونات الكفتة وهي البصل المفروم والتوابل.

نحضر الكفتة بشكل جيد ونعطيها صدمة على النار في صاج مدون بزيت.

نقوم بقلي الباذنجان والبطاطس في القليل من الزيت.

نضع جميع المكونات في صينية فرن مع إضافة الصلصة والقليل من الماء.

نقوم بطهي المكونات معا في درجة حرارة متوسطة.

نخرج الصينية وستجد المكونات تم طاهيها وشكلها رائع.

نقدمها للجميع على وجبة الغداء للاستمتاع بمذاق رائع.