شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الامن السعودي يقبض على عمال نظافة قاموا بهذا التصرف الصادم الذي وتقثه كاميرا مراقبه.. شاهد الفيديو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يعتبر عمال النظافة دورهم أساسيًا في جمع المخلفات والحفاظ على نظافة الشوارع، سواء في مصر أو في دول عربية أخرى مثل المملكة العربية السعودية ومع ذلك، يمكن أن يكون من السابق لأوانه أن يكون بعض عمال النظافة هم السبب في انتشار القمامة في المكان بدلاً من تحسين النظافة تم توثيق مقطع فيديو يُظهر عامل نظافة وهو يقوم بركل كيس قمامة في وسط الشارع، وقد وقع هذا الحادث في حي السويدي بالرياض، المملكة العربية السعودية.تعرف علي ما عمله عامل النظافة

ولكن ما الذي دفع عامل النظافه هذا الى أن يقوم بذلك الفعل المشين والصادم من عمال النظافة السعودية، نجد أن حقيقة الأمر تعود إلى أن عامل النظافة هذا كان يحمل كيس القمامة ذاته في يده قبل أن يقوم بوضعه في سيارة النظافة التي تحمل أكياس القمامة من الشوارع في أحياء الرياض ولكن قد تحركت السيارة بشكل مفاجئ ونجد أن الكيس سقط من يد عامل النظافه وبدلا من أن يلتقطه ويعيد وضعه في السياره مرة أخرى قد قام بركل الكيس بقدمه حتى تناثرت المخلفات والزبالة في وسط الشارع ، وبعدها عندما نظر إليه أحد المارة ، قام عامل النظافة هو وزميله بجمع المخلفات التي سقطت من كيس القمامة هذا ومع ذلك تركوا بعض المخلفات الأخرى متناثرة، بالطبع ما فعلوه يشيب له الرأس وكاميرا المراقبه الموجوده في المكان قد قامت بتوثيق هذا الفعل الصادم.

«مش هتصدق عملوا ايه».. كاميرا مراقبة توثق تصرف صادم من عمال نظافة بالسعودية .. إزاي عايشين ومنعرفش!!؟.