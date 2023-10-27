شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن ماذا تفعل اذا وجدت ثعبان فى منزلك؟.. إليك التصرف الصحيح والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - في هذا الجو الحار جداً تخرج الثعابين من جحورها الي العالم الخارجي باحثين علي مكان رطب وهذا ما يشكل خطر كبير علي الانسان والطيور والحيوان لانه يوجد منهم السام والذي يشكل خطراً صريحاً علي الاطفال والكبار، تستوطن الثعابين بيئتنا الدافئة حيث تعيش في الحياة البرية والمحميات الطبيعية، وأحياناً تدخل و تختبئ في أرجاء منازلنا، على الرغم من اتخاذ إجراءات احترازية لمنع دخولها، قد يكون وجودها دائماً محتمل، يجب البقاء حذراً و منتبهاً، حتى لو لم تكن كل الثعابين سامة، الحذر الزائد هو أفضل تدابير الوقاية في تعاملنا معها.

ماذا تفعل اذا رايت ثعبان في منزلك

مهاجمة الثعابين باستخدام مكنسة أو عصا، فلا يهاجمك الثعبان إلا إذا شعر بالتهديد منك، يجب أن تدرك أنك بالنسبة للثعبان مفترس أكبر حجماً ولن يقترب منك طالما لم تزعجه، كن حذراً واحترمه و سيتجنبك الثعبان دون أي احتكام للعنف.

عندما ترى الثعبان يلتف حول نفسه ويفتح فمه على اتساعه، يكون ذلك إشارة إلى أنه يعتبرك خطراً لذلك، يفضل الابتعاد ببطء لتجنب أي مواجهة خطرة.

يجب إن تذكر دور الثعابين في نظام حياتنا البيئي أنه مهم فهي تلعب دوراً حيوياً في محاولة الحفاظ على عدد القوارض والحشرات وعلى الرغم من أنك قد لا ترغب في رؤية أحدها بالقرب من منزلك، إلا أنه من الأفضل عدم قتله، لأنه يساعد في التحكم في الآفات الموجودة في منطقتك.

نحثك على تجنب القسوة ضد الثعابين وعدم اتخاذ قرارات مدفوعة بالخوف، الحفاظ على هذه المخلوقات واحترام دورها في الطبيعة يعد سياسة مسؤولة تحافظ على التوازن البيئي.

كيف تعرف ان الثعبان سام أم لا

عندما ترى ثعبان يفضل أن تقوم بتحديد ما إذا كان ساماً أم لا، قد تكون ردة فعلك الأولى هي الصراخ والهروب ولكن من المفيد أن تنظر إليه بعناية لتحديد مدى الخطر الذي يشكله، هناك طرق لمعرفة ما إذا كان الثعبان ساماً، الثعابين السامة عادة ما تكون سمينة وتحمل أنياباً كبيرة، وتشتهر بعيونها الشقية، كما يمكنك التركيز أيضاً على الذيل المميز ذي الجرس، وهو علامة على وجود سمية، تحديد ما إذا كان الثعبان ساما أم لا يساعدك في اتخاذ إجراءات مناسبة والتعامل بحذر معه، قد تكون معرفة الخصائص الفريدة للثعابين السامة مفيدة لتفادي أي خطر محتمل عند التعامل معها.

معرفة نوع الثعبان

تحديد النوع المعين من الثعابين الذي يعيش في منطقتك أمر هام ويعتبر الاطلاع على الأنواع الرئيسية للثعابين ضرورياً تشمل هذه الأنواع الرئيسية:

الحية ذو الرأس النحاسي: يتميز بلونه البني الفاتح و النحاسي وعلى الرغم من أن عضته مؤلمة جداً إلا أنها نادراً ما تكون قاتلة.

الثعبان المرجاني: يعتبر أخطر الأنواع الأربعة ويمكن التعرف عليه من خلال تخطيطاته الحمراء والصفراء والسوداء. يجب أن تكون حذرا لتفريقه عن ثعبان اللبن الغير مؤذي ويمكنك التفرقة بينهما من خلال الأنماط المختلفة على أجسامهم.

الثعبان ذو الفم القطني: يتميز بجسم بني وزيتوني ويكون سريعاً وحاد الطبع، عند تهديده، سيظل ثابتاً مكانه ويفتح فمه لترى بطانته القطنية الخفيفة.

الثعبان الحية ذات الجرس: هو الأكثر شهرة و سوءاً من بين هذه الأنواع يتمتع بلون بني وخطوط أفتح بالإضافة إلى ذيله الطنان المميز.

كيفية التعامل مع الثعابين السامة

الابتعاد عنها: ابتعد عن الثعابين السامة دون التقرب منها. إن كنت بعيدًا عنها فالتجنب أفضل.

الخطوات البطيئة: إذا وجدت نفسك قريبًا من ثعبان سام، ابتعد ببطء دون حركات مفاجئة.

الاحتراس داخل الأماكن المظلمة: تأكد من احتراسك داخل الأماكن المظلمة أو الأشجار حيث يمكن أن تختبئ الثعابين.

عدم المحاولة للقتل: تجنب محاولة قتل الثعابين السامة، فقد يؤدي ذلك إلى تفاقم الوضع وزيادة خطورته.

الاتصال بالسلطات: في حالة مواجهة ثعبان سام قريبًا أو تعرضك للعضة، قم بالاتصال بالسلطات المختصة على الفور.

السلامة أولاً: إذا كنت خارجا في البراري أو الطبيعة البرية، احرص على الابتعاد عن مواقع وأماكن احتمال وجود الثعابين السامة.

عندما تجد في منزلك ثعبان يجب عليك التفكير جيدا في التصرف عليك أن تعلم أن كل خطأ في هذه اللحظة سوف تدفع ثمنها كثير خصوصاً إذا كان يوجد لديك اطفال موجودين معك في نفس المكان، يجب أن تبعدهم اولا عن المكان تماماً ثم تبدأ في البعد انت بهدوء وإذا وجدته في غرفة من الغرف من الغرف في المنزل لابد من قفلها.

امنح الثعبان مساحة لنفسه توقف عن محاولة الإمساك بالثعبان إذا لم تكن قادرًا على تحديد مكانه بالضبط، لكن عليك أن تكون على علم بأنه ربما يكون متخفيًا في مكان مغلق مثل دولاب أو زاوية أخرى، ابتعد عن الأماكن المزدحمة واترك أفراد عائلتك بعيدين عن الموقع لأن من الصعب معرفة إذا ما كان الثعبان سامًا دون رؤيته، وقد يكون في حالة تهيج، يجب عليك أن تحذر في هذه اللحظه عندما يكون الثعبان في حاله تهيج أن تبتعد فتوقع انه سوف يتصرف تصرفات غير محسوبه يمكن ان تصيبك او تصيب من حولك باخطار جسيمه يجب عليك في هذه الحاله التحلي بالصبر والابتعاد تماماً عن المكان الذي يتواجد فيه الثعبان انت وكل من معك والاستعانه بعد الله بأحد عنده خبرة في صيد الثعابين، الاشخاص الذين لديهم خبرة في اصطيادهم يكون الأمر عليهم سهلاً لذلك يجب الأستعانة بعد الله بالأشخاص الذين لديهم خبرة في اصطياد الثعابين حتى لا نعرض أنفسنا للخطر من ناحية ومن ناحية أخرى لتجنب التجربة السيئة التي سوف تمر بها عند مواجهة الثعبان لذلك يستوجب عليك مراسلة أهل الخبرة وإحضارهم إلى المنزل ليساعدونك.

تجارب بعض الأشخاص

يقول أحد الاشخاص انه عندما وجد ثعبان في منزله قام باخلاء المكان الذي يتواجد فيه الثعبان حيث انه كان يختبئ في حديقة المنزل و عندما لاحظنا وجوده داخل الحديقة اختبئ بسرعة ولكننا سرعان ما اتصلنا باحد المختصين لكي يخلصنا منه وحضر وجاء معه بعض الأدوات الخاصة بـ اصطياده وقام بإخراج الثعبان من المكان في مدة لا تتجاوز الاثنى عشر دقيقة.

من محاولات طرده من البيت يعتبر النفتالين واحدا من الوسائل الشائعة والمستخدمة في العديد من المنتجات التجارية المصممة لهذا الغرض إنها واحدة من أشهر المواد المستخدمة لصد الثعابين وهي تعتبر خيارا مناسبا و متاح بسهولة في أي منزل رائحة النفتالين التي تكون مميزة عند استخدامه هو أيضا يستخدم في الحفاظ علي الملابس.

الثعابين تشكل تحدياً للعديد من الأشخاص في المناطق السكنية، سواء كانت سامة أو غير سامة يمكن استخدام الشيح كوسيلة طبيعية لصد هذه الزواحف يمكن تحقيق ذلك من خلال زراعة الشيح حول المنزل، حيث تنبعث منه روائح قوية تبعد الثعابين وتمنع اقترابها من المنطقة بشكل فعّال يمكنك وضعه في قطع من الشاش.

و لكن تذكر أن الشيح لا ينفع في بعض الحالات فيمكن أن لا يؤثر الشيح في بعض الزواحف نظراً لكثرتها عن اللازم لهذا ينصح بالتخلص منها إذا عرفت مكانها وهذا يكون الحل الافضل في بعض الاحيان لإن جاءت تجارب كثيرة بعد استخدام الشيح لم ينجح الأمر و ظهرت بعض الزواحف عندهم يارب يحفظنا منها فعند مشاهدتها في المنزل يمكن قراءة اية الكرسي عدد 7 مرات بنية تركها المنزل..