تعرف على هذه النبته الربانية التي تعمل كحارس للجسم ضد جميع الٲمراض الخبيثة!!

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - ماهي فوائد ومضار بلع فصوص الثوم على الريق وقبل النوم مع الماء او الزبادي للجسم؟ وكم حبة من الثوم يؤكل يوميا؟

لتناول الثوم بشكل يومي عدد من الفوائد الصحية، ولكن ينصح بعدم الإفراط في تناوله، حيث تقدر الكمية اليومية المناسبة من الثوم ما يقارب فصين من الثوم فقط، او ما يقارب 4 غرامات.

تجدر الإشارة إلى أنه يوجد العديد من فوائد الثوم على الريق أو عند تناوله في المساء مع الماء أو الزبادي وغيرها من الطرق، ويمكن توضيح فوائد الثوم والأمراض التي يعالجها كما يلي:

يحتوي الثوم على مركبات الكبريت والأليسين الضرورية لصحة جميع أعضاء الجسم. توفير العديد من العناصر الغذائية الضرورية بسعرات حرارية قليلة مثل المنغنيز وفيتامين ب6 والسيلينيوم وفيتامين ج والألياف. تقوية وزيادة كفاءة جهاز المناعة وقدرته على محاربة الأمراض ومسبباتها، مثل الانفلونزا ونزلات البرد وغيرها. خفض ضغط الدم المرتفع، مما يقلل من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية والنوبات القلبية. خفض مستويات الدهون والكوليسترول الكلي والضار في الدم مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. تزويد الجسم بمضادات الأكسدة التي تساعد على التخلص من الجذور الحرة، مما يمنع الإصابة بالزهايمر والخرف وغيرها. تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة. مساعدة الجسم في التخلص من السموم والمواد الضارة المتراكمة. تحفيز عملية مكافحة العدوى والبكتيريا، حيث أن للثوم تأثير مضاد حيوي يكافح كافة أنواع العدوى بما في ذلك الفطرية والبكتيرية والفيروسية. تحسين صحة العظام، خاصة الأشخاص المصابين بهشاشة العظام. تقليل خطر الإصابة بمرض السرطان، خاصة سرطان القولون، وسرطان البروستاتا، زيادة القدرة على التحمل وتحسين الأداء الرياضي، مع الحفاظ على اللياقة البدنية. ينصح بتجنب المبالغة في تناول الثوم في اليوم حيث إن المبالغة في تناول الثوم بكميات كبيرة يزيد من خطر الآثار الجانبية المختلفة، ومنها:

اضطرابات النزيف في الجسم. اضطرابات الجهاز الهضمي. رائحة الفم الكريهة..