شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن علامات واضحة في القدمين تدل على ارتفاع السكر في الدم بشكل حاد..احذر تجاهلها ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - رض السكري من النوع 2 هو نتيجة مباشرة لضعف إنتاج الأنسولين، عندما لا تتم معالجة الأنسولين بشكل صحيح، فإن مستويات السكر في الدم تصبح غير طبيعية في الجسم.

ويمكن أن يسبب ارتفاع مستويات السكر في الدم باستمرار مجموعة من المشاكل في الجسم، يرتبط الكثير منها بتلف الأعصاب.وتنبع الأعراض المتصاعدة المرتبطة بمرض السكري من النوع 2 من ارتفاع مستويات السكر في الدم باستمرار، وهناك أربعة أحاسيس تشير إلى تلف القدمين بسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم – نستعرضها وفقا لموقع express. ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­

عندما يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى تلف الأعصاب في أطراف الجسم، مثل اليدين والقدمين والذراعين، يُعرف ذلك بالاعتلال العصبي المحيطي. وفقًا للكلية الأمريكية لجراحي القدم والكاحل، هناك 4 أحاسيس في القدم يمكن أن تشير إلى تلف السكر في الدم للأعصاب، وتشمل:

خدر أو وخز

ألم شائك

ألم حاد

قدم محترقة.

كيفية الوقاية من مشاكل القدم السكرية

يعد فحص قدميك طريقة مهمة لتقليل فرص الإصابة بمشكلة خطيرة في القدم.

من المهم أن يقوم مرضى السكري بفحص أقدامهم بانتظام لأن تلف الأعصاب وانخفاض الدورة الدموية الناجم عن مرض السكري يمكن أن يعني انخفاض الوعي بالألم (الاعتلال العصبي) وبطء الشفاء”. ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­

كما تشير هيئة الصحة البريطانية، فإن فحص القدمين يوميًا يعني أنه يمكن معالجة أي علامات للضرر في مرحلة مبكرة، وبالتالي قبل أن تشكل أي مشكلة أي خطر جسيم على الصحة. إذا لم تكن قادرًا على فحص قدميك بشكل كامل، فقم بالاستعانة بشخص ما لمساعدتك في فحص قدميك، كما يجب عليك طلب العلاج من طبيبك إذا لم تلتئم البثور أو الإصابات بسرعة. يجب أن ترى طبيبك على وجه السرعة إذا:لاحظت تشققات في جلد قدمك، أو إفرازات تتسرب من الجرح.

يتغير لون الجلد فوق جزء من القدم أو كلها ويصبح أحمر أو أزرق أو شاحبًا أو غامقًا.

لاحظت تورمًا إضافيًا في قدميك حيث كانت هناك بثرة أو إصابة.

يوجد احمرار أو تورم حول القرحة أو في منطقة تم تحذيرك فيها مسبقًا للحصول على رعاية فورية.

إذا كنت مصابًا بداء السكري، فمن المهم أيضًا محاولة الإقلاع عن التدخين. ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­

توضح هيئة الخدمات الصحية البريطانية أن: “التدخين يضعف الدورة الدموية، لا سيما لدى مرضى السكري، ويمكن أن يؤدي إلى تفاقم مشاكل القدم والساق بشكل خطير”. على المدى الطويل، من الضروري السيطرة على مستويات السكر في الدم.

يمكنك خفض مستويات السكر المرتفعة في الدم عن طريق تحسين نظامك الغذائي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

لا يوجد شيء تقنيًا لا يمكنك تناوله إذا كنت مصابًا بداء السكري من النوع 2 ، ولكن عليك الحد من تناول بعض الأطعمة، ذلك لأن بعض العناصر يمكن أن يكون لها تأثير واضح على مستويات السكر في الدم، وأسوأ العوامل هي الكربوهيدرات.يتم تقسيم الكربوهيدرات إلى سكر الدم بشكل أسرع من الدهون أو البروتين، كلما تم تكسير الطعام بشكل أسرع، كلما زاد التأثير الملحوظ على مستويات السكر في الدم. ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­

لمساعدتك على الابتعاد عن أسوأ الكربوهيدرات للتحكم في نسبة السكر في الدم، يجب عليك الرجوع إلى مؤشر نسبة السكر في الدم (GI).

GI هو نظام تصنيف للأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات، يوضح مدى سرعة تأثير كل طعام على مستوى السكر في الدم (الجلوكوز) عند تناول هذا الطعام بمفرده.

الأطعمة الكربوهيدراتية التي يتفككها جسمك بسرعة وتتسبب في زيادة سريعة في نسبة الجلوكوز في الدم لها تصنيف GI مرتفع.

تشمل الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من GI:

السكر والأطعمة السكرية

المشروبات الغازية السكرية

خبز أبيض

بطاطا

أرز أبيض..