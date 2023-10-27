طوفان الأقصى.. "القسام" تحبط إنزالا إسرائيليا على شاطئ رفح وتقصف تل أبيب

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الجمعة أنها أحبطت محاولة إنزال قوات إسرائيلية على شاطئ رفح جنوبي قطاع غزة، ووجهت ضربات صاروخية إلى تل أبيب خلفت 63 جرحى إسرائيليين.



وقالت كتائب القسام -في بيان- إن مقاتليها اكتشفوا محاولة الإنزال التي جرت فجر اليوم، واشتبكوا مع القوة الإسرائيلية، "مما استدعى تدخل سلاح الجو الإسرائيلي الذي أنقذ القوة، ففرت باتجاه البحر تاركة خلفها كمية من الذخائر".



ويأتي بيان القسام بعيد إعلان الجيش الإسرائيلي أنه قام بتوغل جديد في قطاع غزة الليلة الماضية.



وقال الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري إن قوات مشتركة للجيش الإسرائيلي نفذت مداهمة داخل غزة، انتهت بنجاح.



وأضاف هاغاري أن الجيش يحافظ على جاهزية عالية للتعامل مع كل طارئ، على حد تعبيره.



وقبل ذلك، نشر الجيش الإسرائيلي بيانا قال فيه إن قوات من المشاة ووحدتي الهندسة والمدرعات بقيادة تشكيل "غاعاش 36" شاركت في العملية، بالإضافة إلى طائرات مسيرة ومروحيات عسكرية.



وأضاف جيش الاحتلال أن قواته هاجمت خلال عملية التوغل جوا وبالمدفعية حي الشجاعية شرق مدينة غزة، بالإضافة إلى منصات لإطلاق الصواريخ المضادة للدروع التابعة لكتائب القسام، وغرف قيادةٍ وتحكم.



في المقابل، قالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال توغلت بشكل محدود جدا ليلا في أطراف بلدة بيت حانون (شمال) ومخيم البريج (وسط).



كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، ارتفاع عدد جنوده القتلى إلى 310 منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين أول الجاري. وقال، "حتى الآن تم إبلاغ أهالي 310 جنود" بأن أبناءهم قتلى.



في تطور ميداني آخر، أعلنت كتائب القسام مساء الجمعة قصف تل أبيب ردا على المجازر بحق المدنيين، فيما أفادت القناة 12 الإسرائيلية بسقوط صاروخين في منطقة زراعية شرق ريشون ليتسيون وحديث عن إصابات.

وكانت كتائب القسام أعلنت في وقت سابق اليوم، أنها قصفت تل أبيب بدفعتين من الصواريخ ردا على المجازر الإسرائيلية ضد المدنيين في غزة.



وذكرت قناة الجزيرة بأن 6 إسرائيليين أصيبوا جراء القصف على تل أبيب. وأظهرت صور إصابة مبنى في المدينة وتصاعد الدخان منه. كما أفاد المراسل القناة بسقوط صاروخ بين يافا وتل أبيب من دفعة الصواريخ الثانية التي أُطلقت من قطاع غزة.



كما أعلنت كتائب القسام قصف مدينة عسقلان برشقة صاروخية رداً على استهداف المدنيين، فيما قالت وسائل إعلامية إسرائيلية إن القصف أدى لإصابة شقة في أحد الأبراج بالمدينة.



وفي اليومين الماضيين، قصفت كتائب القسام مدينة إيلات على البحر الأحمر بصاروخ "عياش 250″، ومدينة حيفا بصاروخ "آر 160".



وفي إطار معركة طوفان الأقصى التي بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أطلقت المقاومة الفلسطينية آلاف الصواريخ على إسرائيل.



المصدر : الجزيرة + وكالات