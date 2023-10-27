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عدن - ياسمين التهامي - سعودية رفضت دخول رجل المصعد معها ولكنه اصر على الدخول.. ومفاجأة بشأن ما حدث بينهما بالمصعد

يديو أثار جدلا واسعا حيث قام رجل بتصوير امرأة سعودية منتقبة رفضت دخوله المصعد معها، ولكنه أصر على الدخول ووصل إلى الطابق الذي يريده.

وأبان الفيديو المرأة وهي داخل المصعد، وأثناء ذلك حاول الرجل الدخول، فرفضت وطلبت منه الانتظار حتى تصعد وعندما ينزل المصعد يستخدمه.

وأظهر المرأة وهي تحاول إغلاق المصعد، إلا أن الرجل وضع يده تجاه باب المصعد، مشيرا إلى أن المصعد غير مخصص للعوائل فقط، وعندما دخل المصعد، قالت له المرأة " أنت قليل الأدب ووقح"، وطالبها الرجل بأن تتوقف عن الحديث لأنه وصل للطابق الذي يريده.

وأثار الفيديو حالة من الجدل، وانتقد مغردون تصرف الرجل وقيامه بتصوير امرأة لا يعرفها.

وقامت "المرصد" بالبحث وتحري المعلومات الصحيحة وتصفح حسابات الرجل على مواقع التواصل الاجتماعي وتبين أن الرجل صانع محتوى والمرأة المنتقبة هي زوجته، ويقومان بتصوير مشاهد تمثيلية ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

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